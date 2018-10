FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. B: D'Angelo lancia la Fermana

Modulo 3-4-3

La curva della Fermana

Prova l'allungo il Pordenone: vittoria in casa con il Renate e quattro punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Fermana, che ha superato per 2-0 il Vicenza. Belle imprese in trasferta per Vis Pesaro, Giana Erminio e Teramo. Successo casalingo per l'Imolese. Pareggio tra Triestina e Ternana ma anche tra Fano e Sambenedettese oltre che tra Gubbio e Alto Adige e tra Ravenna e Feralpi. Di seguito la Top 11 dell’ottava giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Paolo Ginestra (Fermana) - Ennesima prova maiuscola del portiere classe '79, tra i punti di forza della compagine marchigiana.

Difensori

Nebil Caidi (Teramo) – Ancora presente nella nostra top 11. E’ ormai parte integrante della formazione biancorossa nella quale milita da oltre sei anni. Suo il gol decisivo sul difficile campo del Monza.

Alberto Barison (Pordenone) - Nel successo della sua squadra contro il Renate mette anche la sua firma realizzando il gol di testa del definitivo 2-1.

Walter Lopez (Ternana) - Conferma di essere un valore aggiunto per la formazione umbra. In difesa è insuperabile, chiude tutti gli spazi agli avanti della Triestina.

Centrocampisti

Alberto Acquadro (Fano) – Risulta tra i migliori in campo nella propria formazione e contribuisce fattivamente con un gol su punizione al pareggio contro la Sambenedettese.

Marco Spighi (Teramo) - Non segna in quel di Monza, ma comunque fa valere la propria forza fisica in mezzo al campo nella vittoriosa trasferta in terra brianzola.

Daniele Della Bona (Giana Erminio) – Segna direttamente da calcio di punizione, rincorsa breve e pallone sotto l'incrocio da circa 30 metri. L’esperto centrocampista dà anche il suo contributo in fase difensiva.

Riccardo Barzaghi (Ravenna) - Gran bella prova del centrocampista classe '96 il quale dispensa palloni d'oro dalle parti di Galuppini.

Attaccanti

Eric Lanini (Imolese) – Il centravanti di proprietà della Juventus segna un bel gol dal vertice sinistro dell’area di rigore con un destro che non lascia scampo a Scotti. Terza rete in campionato per lui.

Emiliano Olcese (Vis Pesaro) – Il centravanti argentino realizza la rete del momentaneo 0-1 grazie alla respinta nell’area piccola del terzino dell’Albinoleffe Stefanelli. Per Olcese è un gioco da ragazzi mettere la palla in fondo al sacco.

Massimo D’Angelo (Fermana) - Autentico trascinatore della compagine marchigiana, sigla una preziosa doppietta che regala non solo tre punti alla sua squadra ma costringe il Vicenza a subire la prima sconfitta in campionato.

Allenatore

Flavio Destro (Fermana) - Con il successo contro il Vicenza la sua formazione continua a volare arrivando così al secondo posto. La squadra gioca un buon calcio grazie ai preziosi dettami del tecnico di Rivoli.