FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. B: la furia Marilungo si abbatte sul Monza

Modulo 3-4-3

Nella foto Marilungo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fermana batte il Teramo è diventa la nuova capolista, approfittando anche del pari del Pordenone, frenato dalla Sambenedettese. Vincono in casa Ravenna, Gubbio e Imolese. Mentre la Ternana spadroneggia sul campo del Monza rimandando in crisi la squadra di Berlusconi. Vittorie in trasferta anche per Vis Pesaro e FeralpiSalò. Nel posticipo del Monday night la Triestina liquida con un secco 3-1 la pratica Giana Erminio. Di seguito la Top 11 della nona giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Paolo Ginestra (Fermana) – Ancora una volta presente nella nostra Top 11. Nella vittoria dei suoi contro il Teramo c’è anche del suo. Una parata provvidenziale a fine secondo tempo sull’attaccante Barburti.

Difensori

Stefano Pellizzari (Ravenna) - Prova convincente del classe 97 della Juventus, ordinato in difesa e propositivo in fase offensiva.

Marco Soprano (Fermana) - Una certezza per la formazione marchigiana in questo avvio di campionato. Sempre super prestazioni che certificano le qualità del giovane calciatore, scuola Genoa.

Paolo Marchi (Feralpisalò) – Nella difficile trasferta di Salò si rivela il migliore della difesa. Segna il gol del vantaggio con un destro in mischia che batte l’estremo difensore locale Offredi.

Centrocampisti

Flavio Lazzari (Vis Pesaro) - Come sempre si dimostra vitalissimo sulla fascia sinistra. Partecipa alla mirabile prestazione dei suoi offerta in trasferta contro la Virtus Verona. Sua la doppietta che piega i veronesi: segna il primo gol con un gran tiro che si stampa nell’incrocio,si ripete 20’ dopo con un preciso piatto destro che trafigge il pipelet locale Giacomel.

Luca Lulli (Fano) - Mette, come sempre, tutta la sua esperienza a servizio dei compagni, sfruttando un invidiabile bagaglio tecnico. Vicinissimo al gol con una botta da fuori area a inizio ripresa.

Federico Maracchi (Triestina) - Non perde il vizio del gol. Sblocca le marcature nel 3-1 sulla Giana Erminio con un'incornata perfetta.

Aniello Salzano (Ternana) – Il suo contributo risulta prezioso, per non dire fondamentale, in entrambe le fasi di gioco. Insuperabile per i giocatori del Monza che fanno fatica a superarlo.

Attaccanti

Eric Lanini (Imolese) - Conferma di essere in condizione segnando il primo gol, su assist di Belcastro, che traumatizza il quotato Vicenza.

Guido Marilungo (Ternana) - L'ex Spezia realizza una doppietta decisiva ai fini della vittoria sul Monza. Una garanzia nel reparto avanzato.

Rocco Costantino (SudTirol) – La doppietta su rigore non è servita alla sua squadra che esce battuta nella sfida interna contro la Feralpisalò.

Allenatore

Flavio Destro (Fermana) – La sua squadra è la piacevole sorpresa del girone B. Ennesimo risultato utile consecutivo per i suoi. I gialloblù hanno vinto la sesta gara in campionato, e sono anche la squadra più costante: 6 vittorie, 2 pareggi e solo 2 sconfitte. Ogni parola sembra superflua…Chapeau