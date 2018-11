FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. B: ottavo centro stagionale per Giacomelli

Modulo 4-4-2

Giacomelli del Vicenza

Brutto stop della Fermana in quel di Rimini in tema di quartieri altissimi della classifica. Vicenza e Ternana vincono in casa e si avvicinano alla vetta, nel mirino anche della FeralpiSalò costretta ad accontentarsi del pari. Successo importante del Renate tra le mura amiche, il resto è nella saga dei pareggi che hanno caratterizzato il turno. Nel posticipo del Monday night la Triestina sbanca Pordenone è vola in vetta alla classifica. Di seguito la Top 11 dell’undicesima giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Daniel Offredi (Sudtirol) - Mantiene la porta inviolata contro il Giana Erminio, mostrandosi sempre attento e sicuro.

Difensori

Simone Perico (Giana Erminio) - Quando spinge sa far male, ma è preciso anche in copertura.

Alessandro Malomo (Triestina) - Prova di grande solidità da parte del centrale friulano, che dopo 5’ realizza di testa il gol del momentaneo vantaggio in casa del Pordenone.

Manuel Ferrani (Rimini) - Dirige con sicurezza la difesa biancorossa e realizza il raddoppio contro la Fermana con uno stacco imperioso.

Walter Lopez (Ternana) - Impreziosisce un’ottima prestazione con il primo gol in maglia rossoverde. E non poteva essere che con una bordata di sinistro dal limite. Ci mette lo zampino anche sul gol di Vantaggiato.

Centrocampisti

Lorenzo De Grazia (Teramo) - Dopo appena cinque minuti porta in vantaggio i suoi avventandosi su un pallone vagante in area e battendo il portiere ospite con un perfetto diagonale.

Fabio Scarsella (Feralpisalò) - Pareggia i conti in pieno recupero contro la Virtus Verona, ribattendo in rete dopo una respinta del palo, regalando un pareggio insperato ai suoi.

Andrea Montanari (Rimini) - Gara a tutto campo da parte del centrocampista biancorosso, che gioca tanti palloni e ci mette tanto dinamismo.

Fabian Tait (Sudtirol) - Consueta spinta sulla destra da parte del laterale altoatesino, che scodella tanti cross invitanti per i compagni ma è anche attento in ripiegamento difensivo.

Attaccanti

Stefano Giacomelli (Vicenza) - Realizza il suo ottavo centro stagionale e gala tre punti pesanti ai berici contro la Sambenedettese.

Guido Marilungo (Ternana) - Non smette di segnare l'attaccante marchigiano, che apre le marcature su rigore nel successo per 3-0 sul Gubbio. Salgono a sei le marcature stagionali.

Allenatore

Luigi De Canio (Ternana) - Altro successo netto per gli umbri, ancora imbattuti, che, in attesa di recuperare ben tre gare, si godono il quarto posto in classifica.