FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. C: Castaldo e Marotta da dieci e lode

Modulo 3-4-3

Nella foto Alessandro Marotta

Nel raggruppamento meridionale di serie C, prosegue il duello in testa tra Trapani e Juve Stabia: vincono entrambe, rispettivamente contro Rieti e Monopoli. I siciliani conservano un punto di vantaggio sui campani. Sempre vicine al primato restano Catania, Rende e Vibonese in grado di sbarazzarsi di Paganese, Bisceglie e Sicula Leonzio. Solo un pari per la Casertana a Matera, prezioso e convincente il successo del Potenza a Siracusa e del Francavilla che vince in trasferta contro la Reggina. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:dopo l’ottava giornata di campionato:

Portiere

Raffaele Ioime (Potenza) - Mantiene la porta inviolata nel successo esterno dei Lucani sul Siracusa. In crescita costante da diverse giornate.

Difensori

Gabriele Germinio (Rende) - Prova solida e priva di sbavature per il centrale calabrese, che contribuisce anche alla manovra offensiva.

Mariano Stendardo (Matera) - Realizza di testa il suo primo gol stagionale, contribuendo al pareggio della sua squadra contro la Casertana.

Magnus Troest (Juve Stabia) - Roccioso in difesa, prezioso in impostazione. Spiana la strada al successo stabiese realizzando il gol del pareggio contro il Monopoli.

Centrocampisti

Salvatore Aloi (Trapani) - Prestazione di spessore per il centrocampista granata, che realizza anche il raddoppio siculo sul Rieti.

Theophilus Awua (Rende) - Segna la terza rete stagionale al termine di una splendida azione personale, con un perfetto diagonale dalla distanza.

Mario Coppola (Potenza) - Solita prova autoritaria del centrocampista di Aversa, che disegna geometrie come di consueto.

Nicola Mancino (Casertana) - Il suo ingresso nella ripresa contro il Matera, dà la scossa alla squadra. Dispensa diversi ottimi palloni per gli attaccanti rossoblù.

Attaccanti

Luigi Castaldo (Casertana) - Salva i campani con la sua doppietta decisiva nel pareggio di Matera.

Nicolas Bubas (Vibonese) - E' sua la firma sul terzo successo consecutivo dei calabresi sulla Sicula Leonzio. Dimostra di essere in una forma strepitosa.

Alessandro Marotta (Catania) - L'attaccante napoletano rascina il Catania al successo sulla Paganese grazie ad un'importantissima doppietta.

Allenatore

Vincenzo Italiano (Trapani) - I suoi uomini mantengono la vetta della classifica battendo il Rieti con un secco 3-0 e riscattano la sconfitta nel derby.