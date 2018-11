FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. C: Scaringella mette le ali al Matera

Modulo 3-3-1-3

Tenta di allungare il passo da capolista la Juve Stabia vincendo a Rieti. Solo un pari per il Rende contro la Cavese, malgrado la lunga superiorità numerica. Successi ad alta quota per le big Catania e Catanzaro, rispettivamente contro Reggina e Sicula Leonzio. Si scuote la Casertana col poker alla Paganese. Vincono anche Matera e Vibonese, contro Siracusa e Viterbese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la tredicesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Riccardo Mengoni (Vibonese) - Salgono a 390 i minuti di imbattibilità casalinga per il portiere toscano, una garanzia per gli ipponici.

Difensori

Toni Markic (Bisceglie) - Regala ai pugliesi, in pieno recupero, il pareggio contro il Potenza con una girata vincente.

Ciro De Franco (Monopoli) - Partecipa allo spettacolare 3-3 tra i biancoverdi e la Virtus Francavilla, realizzando, di testa, il momentaneo 1-1.

Fabio Tito (Vibonese) - Solita corsa sulla propria corsia di competenza per il cursore classe '93, che scodella tanti palloni in area.

Centrocampisti

Adriano Mezavilla (Juve Stabia) - Firma il definitivo 3-1 per le vespe contro il Rieti dopo appena sette minuti dal suo ingresso in campo.

Alvaro Iuliano (Catanzaro) - Realizza in ripartenza il secondo gol con cui i giallorossi si sbarazzano della Sicula Leonzio nel derby.

Simone De Marco (Casertana) - Il giovane capitano rossonero timbra il cartellino nel 4-1 sulla Paganese con un gran destro al volo in area di rigore.

Trequartista

Anthony Partipilo (Virtus Francavilla) - Importante doppietta per l'attaccante barese nel 3-3 contro il Monopoli. Prima colpisce alla perfezione su un traversone dalla trequarti, poi sfrutta d'opportunismo un'uscita infelice di Pissardi.

Attaccanti

Alessandro Marotta (Catania) - Ancora decisivo per gli etnei, che battono la Reggina grazie ad una sua zampata vincente, propiziata dalla papera del portiere amaranto.

Flores Heatley (Cavese) - Ingresso decisivo per l'attaccante nicaraguense, che realizza in extremis il pareggio dei metelliani contro la capolista Rende.

Michele Scaringella (Matera) - Regala ai lucani tre punti capitali contro il Siracusa, con una deviazione sottomisura, che vale il terzo centro stagionale.

Allenatore

Fabio Caserta (Juve Stabia) - I gialloblù continuano ad esprimere un buon calcio e dimostrano grande carattere, ribaltando il risultato in quel di Rieti dopo lo svantaggio iniziale.