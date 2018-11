FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone A: applausi per Scardina e Luperini

Modulo 3-4-3

Nella decima giornata del girone A di serie C, stop per il Piacenza che mantiene il primato sul campo della Pistoiese. Sempre più deludente la Juve Under 23, stavolta battuta a domicilio dal Pontedera. Grande vittoria del Siena fuori casa nel derby con la Lucchese, prezioso successo esterno anche per la Pro Vercelli. Successi casalinghi per Gozzano, Pro Piacenza ed Entella. Termina 2-2 il big match del Monday night tra Arezzo e Carrarese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Gabriel Meli (Pistoiese) – Il giovane classe ’99 mantiene la porta inviolata nel successo interno dei suoi contro la capolista Piacenza. In crescita costante da diverse giornate respinge nel finale di gara il penalty calciato da Romero.

Difensori

Alberto Dossena (Pistoiese) - Sempre puntuale e utile alla causa con le sue sgroppate, si rende protagonista di una prestazione impeccabile contro il quotato Piacenza.

Saverio Madrigali (Lucchese) - Il difensore scuola Fiorentina segna il gol del momentaneo 1-0 nel derby contro il Siena.

Luca Tedeschi (Pro Vercelli) – L’ex Catania realizza di testa su angolo di Mammarella il gol del definitivo 1-3 che taglia definitivamente le gambe all’Arzachena.

Centrocampisti

Luca Nizzetto (Virtus Entella) - Ottima prova del centrocampista biancoceleste, che realizza di testa del il gol del momentaneo pareggio contro l’Alessandria.

Gregorio Luperini (Pistoiese) - Tra i punti fermi dello scacchiere tattico degli arancioni, assicura qualità e quantità nella zona nevralgica del campo. Si regala una doppietta che vale tre punti d’oro in chiave salvezza.

Eros Schiavon (Pro Vercelli) – L’ex bandiera della SPAL Conferisce fosforo e dinamismo alla manovra dei biancocrociati. Dai suoi piedi nascono moltissime occasioni da rete.

Roberto Zammarini (Pisa) – Il classe ’96 conferma di avere importanti doti caratteriali e non solo tecniche siglando un gol pesantissimo con un bolide sotto la traversa.

Attaccanti

Michael Fabbro (Siena) – Risolve il derby contro la Lucchese a 10’ dal termine con un tiro che sorprende l’estremo locale Falcone.

Filippo Scardina (Pro Piacenza) – L'ex Siracusa decide la gara contro la Pro Patria con una doppietta di testa che non lascia scampo all’estremo dei bustocchi Mangano.

Alberto Libertazzi (Gozzano) - Non ci mette moltissimo a entrare in partita. Mandato in campo al 75’, va in rete con un colpo di testa vincente che regala tre punti vitali alla sua squadra.

Allenatore

Roberto Boscaglia (Virtus Entella) – 5 su 5: indicare i liguri come la compagine da battere non era cosi scontato. La squadra, molto ben messa in campo dal tecnico siciliano, ha vinto praticamente tutte le gare, realizzando 11 gol e subendone 3. Si vedrà il vero valore della rosa nel tour de force che biancocelesti sono costretti a giocare per recuperare la gare non disputate a causa delle note vicende legate al mancato ripescaggio in B.