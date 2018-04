FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone A: Bellazzini trascina l'Alessandria

Modulo 3-4-3

Nella foto Bellazzini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la trentaseiesima giornata della Serie C, il Livorno rafforza la leadership del raggruppamento A, vincendo a Olbia sul campo dell’Arzachena: il gol del definitivo 3-2 toscano è di Andrea Luci. Non molla il Siena, che batte il Cuneo con gol di Iapichino e insegue a -2 il Livorno stesso. La terza forza del girone è il Pisa, che ha battuto venerdì sera all’Arena Garibaldi il Pontedera. Vittoria dell’Alessandria in casa di un Gavorrano tenace: i grigi si assestano all’interno della zona play-off. Brutta batosta per l’Olbia, travolta fuori casa dalla Lucchese. La Giana Erminio raccoglie appena un pareggio con il Monza; la Carrarese fa 1-1 in casa con la Pistoiese. Il Prato gioca una partita aggressiva contro l'Arezzo che però resiste, finisce 0-0. Il derby di Piacenza è vinto per 2-0 dai lupi con la Pro Piacenza, con i gol di Corazza e Segre. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoweb.com

PORTIERE

Pasquale Pane (Robur Siena): tiene inviolati i pali bianconeri nella gara interna col Cuneo permettendo ai suoi di continuare ad inseguire il Livorno.

DIFENSORI

Michele Franco (Livorno): ennesima prestazione altisonante del difensore di Altamura, tra i trascinatori della compagine amaranto.

Michele Murolo (Carrarese): mette in campo tutta la sua determinazione per contenere gli avanti della Pistoiese. Nulla poteva sul gol di Regoli.

Dennis Iapichino (Robur Siena): con un gran tiro dai trenta metri regala ai suoi una vittoria preziosissima in una gara a dir poco combattuta.

CENTROCAMPISTI

Jacopo Segre (Piacenza) : bella prova del centrocampista scuola Torino, bravo anche a trovare il gol del 2-0 nel derby con la Pro.

Andrea Luci (Livorno) : al pari di Franco, è il leader tecnico e carismatico dei toscani. Decisivo il suo gol a meno di un quarto d'ora dallo scadere.

Matteo Buratto (Lucchese): l'ex Pordenone sfodera una grande prestazione impreziosita dal gol dell'1-0 sull'Olbia.

Paolo Regoli (Pistoiese): la sua rete permette ai toscani di uscire indenni dalla trasferta sul campo della Carrarese.

ATTACCANTI

Abdou Doumbia (Livorno): la solita freccia sulla corsia destra, trova il gol del vantaggio alla prima occasione utile.

Umberto Eusepi (Pisa): da autentico bomber trasforma con freddezza massima il rigore che permette ai nerazzurri di sbloccare il risultato.

Tommaso Bellazzini (Alessandria) : raccoglie una palla vagante e la trasforma in gol regalando ai grigi un successo pesantissimo in chiave play-off.

ALLENATORE

Michele Marcolini (Alessandria): la sua formazione esce vincitrice dall'ostica trasferta di Gavorrano confermandosi una cliente a dir poco scomoda in ottica play-off.