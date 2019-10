FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone A: Capogna salva D’Agostino

Modulo 3-4-3

Prosegue la fuga verso la B del Monza targato Berlusconi-Galliani. Un successo di misura sufficiente per aumentare il distacco sul Renate a pochi giorni da un big match che potrebbe addirittura chiudere la pratica con diversi mesi d’anticipo. La C è sempre imprevedibile, ma in questo girone obiettivamente i brianzoli fanno campionato a sé. Passo falso interno dell’Alessandria (solo un pari con la Pistoiese), Siena e Carrarese stanno pian piano ritrovando continuità. Il gol di Capogna al 93', contro i giovani della Juve U23, salva la panchina di D'Agostino. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo l’undicesima giornata di campionato nel girone A.

Portiere

Matteo Marenco (Giana Erminio): intercetta il rigore di Franchi respingendo la conclusione dagli undici metri con uno strepitoso riflesso. Soltanto una delle tante parate strepitose che contribuiscono in modo determinante alla conquista di un punto.

Difensori

Diego Conson (Carrarese): molto bello il duello con Miracoli, dal quale esce indubbiamente e per distacco vincitore. Prova autoritaria e di personalità.

Giacomo Risaliti (Pontedera): prova di spessore per il difensore granata, sempre più protagonista nell’undici titolare. Soprattutto nel primo tempo è insuperabile.

Giacomo Sciacca (Alessandria): la chiusura decisiva su Falcone in avvio lo carica a mille e gli trasmette l’adrenalina giusta per disputare una partita di assoluto spessore.

Centrocampisti

Marco Anghileri (Renate): piega le mani a Marchegiani con una conclusione di destro: tiro non irresistibile, sia chiaro, ma il pallone si alza all’improvviso e mette in difficoltà il portiere. Regala un punto comunque prezioso a pochi giorni dal big match contro il Monza.

Lorenzo Grossi (Pro Vercelli): 82 minuti di buona qualità a centrocampo, prova ad inserirsi senza palla come chiede l’allenatore e in avvio la cosa gli riesce piuttosto bene. Poi l’Arezzo guadagna campo e deve intensificare il lavoro in fase di non possesso.

Tommaso Arrigoni (Siena): tra i pochi centrocampisti della categoria ad abbinare qualità e quantità, i suoi progressi tecnici sono evidenti. Avvia l’azione del vantaggio con una giocata intelligente e interessante.

Gianluca Barba (Pontedera): fulmina l’incolpevole Tornaghi con un tiro a giro di destro che si infila all’angolino. Bravissimo a stoppare un pallone non precisissimo e a saltare con una sola finta due avversari.

Attaccanti

Riccardo Capogna (Lecco): l'esperto centravanti sceglie l’occasione migliore per segnare il primo gol in campionato. Mischia furibonda in area e pallone che arriva sul suo piede per l’1-1 a tempo scaduto.

Alessandro Cesarini (Siena): una spaccata da centro area per piegare da subito la resistenza della difesa avversaria, gesto tecnico notevole del classe '89 che sta trascinando i bianconeri gara dopo gara.

Elio Calderini (Carrerese): in passato sembrava un predestinato, pronto per una carriera ancora più importante. Per ora si “accontenta” di fare la differenza in Lega Pro e in una piazza molto ambiziosa. Qualche dubbio sul suo gol: quando scatta sul filo del fuorigioco sembra evidente la trattenuta su un avversario. L’arbitro lascia correre ed è freddissimo a tu per tu con Facchin.

Allenatore

Ivan Maraia (Pontedera): come ogni anno i granata stanno disputando una buona stagione. Anche quando sono arrivate le sconfitte si è sempre vista una precisa identità di gioco.