FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone A: doppietta di Cori e Ogunseye

Modulo 3-4-3

Nella foto Cori

Non ci sono più parole per descrivere la marcia trionfale di un Monza stratosferico. Il Novara non può nulla a cospetto di una corazzata che, probabilmente, con questa rosa potrebbe ben figurare anche in cadetteria. Alle spalle dei brianzoli è il Pontedera ad aggiudicarsi lo scontro diretto con il Renate vincendo per 2-1 al 93’. Nel campionato dei giovani si segnalano due veterani che fanno sempre la differenza: Riccardo Colombo, in gol due volte con la Pro Patria, e Umberto Eusepi, classico attaccante che in area non perdona mai. Nel posticipo di ieri sera termina in parità la sfida tra Siena e Juventus U23. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la seconda giornata di ritorno nel girone A.

Portiere

Simone Ghidotti (Pergolettese): sesto risultato utile consecutivo per la sua squadra e tanti meriti per un portiere sempre più sicuro e determinante. Lo salva la traversa, ma a Pistoia è stato sempre attento e puntuale.

Difensori

Nicola Madonna (Giana Erminio): un gol meraviglioso sembrava aver chiuso la pratica Olbia. Avversario superato in velocità e pallone sul secondo palo con una traiettoria chirurgica.

Emilio Dierna (Pianese): l’esperto difensore colleziona la presenza numero 18 risultando in assoluto il migliore in campo nel match con l’Arezzo terminato 0-0.

Franco Lepore (Monza): una spina nel fianco della difesa del Novara, innumerevoli i cross scodellati al centro per i compagni di squadra. Un campionato devastante, non ci sono altri aggettivi.

Centrocampisti

Riccardo Colombo (Pro Patria): quando un calciatore è professionista soprattutto nella testa non c’è età che tenga. Segna una pregevole doppietta, prima con una sorta di sforbiciata, poi con un perfetto colpo di testa. Non basta per portare a casa punti, ma merita l’ovazione del pubblico biancazzurro.

Francesco Marano (Como): manovra di ottima fattura, avviata da Ganz e rifinita efficacemente dal forte centrocampista lariano che stoppa di destro, rientra centralmente e insacca all’angolino di sinistro. Una prodezza che vale da sola il prezzo del biglietto.

Michele Bruzzo (Pontedera): raccoglie un cross splendido di Pavan dalla destra per il 2-1 a tempo scaduto che decide il fondamentale scontro diretto playoff. Il rosso rimediato per l’eccesso di esultanza è il più “dolce” della sua carriera.

Nicola Valente (Carrarese): bella azione di Calderini sulla fascia e panico nell’area piccola dell’Alessandria, risolve una mischia furibonda insaccando a porta vuota per il momentaneo 1-1.

Attaccanti

Sasha Cori (Albinoleffe): risponde alla doppietta di Colombo con due gol da rapinatore d’area che permettono ai lombardi di inaugurare l’anno nuovo con uno splendido successo in trasferta.

Roberto Ogunseye (Olbia): una doppietta di rimonta sul campo della Giana Erminio, proprio quando la partita sembrava compromessa ha tirato fuori i pezzi tipici di un vasto repertorio. Ottima l’intesa con Giandonato.

Umberto Eusepi (Alessandria): a tempo quasi scaduto protegge benissimo palla con il corpo e la scaraventa alle spalle di forte con una girata da grande attaccante. Non era al top fisicamente, ma fa sempre la differenza.

Allenatore

Ivan Maraia (Pontedera): una squadra bella da vedere, ma soprattutto dotata di grande carattere. Vincere al 93’ contro il Renate ennesimo segnale di maturità.