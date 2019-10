FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone A: doppietta di Fedato

Modulo 4-4-2

Nella foto Fedato

© foto di Federico Gaetano

La giornata delle rimonte in zona Cesarini. Il clamoroso 2-2 tra Monza e Renate tiene teoricamente in vita il discorso per la promozione diretta: i brianzoli, in vantaggio 2-0, erano convinti di avercela fatta, ma al terzo e al quarto minuto di recupero hanno incassato un incredibile pareggio per il malcontento del pubblico locale e della società. Un insegnamento anche per il futuro. Analoga situazione tra Pianese e Olbia: da 0-2 a 2-2 tra il 94’ e il 95’, un match spettacolare che negli ultimi 15 minuti ha regalato emozioni a non finire. Impresa della Carrarese a Busto Arsizio, il Novara non riesce ad avvicinarsi alle zone nobili della classifica e pareggia 0-0 con una Pistoiese in crescita. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la dodicesima giornata di campionato nel girone A.

Portiere

Gianluca Saro (Pro Vercelli): un pomeriggio di assoluto livello per i due portieri della contesa, la palma del migliore in campo va a lui soprattutto perché le sue parate hanno contribuito a portare a casa un successo fondamentale. Nel primo tempo è un assalto del Siena, si oppone con riflessi strepitosi. Decisivo anche al 77’ su Buschiazzo.

Difensori

Luca La Rosa (Olbia): a otto minuti dalla fine indovina l’inserimento vincente dalle retrovie e pesca il jolly dello 0-2 che sembra dare la certezza di tre punti che sfumano clamorosamente nel finale.

Luca Crescenzi (Como): Negro-Capogna è tandem che abbina esperienza, gioventù e rapidità, indubbiamente un bel banco di prova. Esce vincitore da quasi tutti i duelli confermandosi un punto di forza della compagine lariana.

Diego Borghini (Arezzo): serviva una prestazione importante della difesa dopo le critiche forse eccessive delle scorse settimane. L’attacco della Giana non è di quelli più temibili, ma ha il merito di mantenere alta la concentrazione soprattutto dopo la rete del 2-0.

Tommaso Cassandro (Novara): la Pistoiese non impensierisce praticamente mai la retroguardia piemontese, di testa le prende praticamente tutte e anche in scivolata si fa rispettare. Cresce l’intesa con Sbraga.

Centrocampisti

Simone Iocolano (Monza): piatto destro dal limite dell’area imprendibile per il portiere del Renate, una conclusione straordinaria per potenza e precisione. Il pallone si insacca a pelo d’erba e permette ai padroni di casa di sbloccare lo 0-0.

Gianluca Barba (Pontedera): entusiasmante il botta e risposta a distanza con Fedato, sono loro i trascinatori di Pontedera e Gozzano in una partita ricca di errori in cui spicca la loro grande qualità. Se poi inizia a segnare anche di testa.

Francesco Gelli (Albinoleffe): un colpo di testa al 73’ su assist di Sibilli permette ai lombardi di ingranare la marcia giusta e completare l’operazione rimonta. Raddoppia poco dopo trafiggendo Valentini al termine di una ripartenza orchestrata con grande maestria da tutta la squadra.

Davide Guglielmotti (Renate): avvia una clamorosa rimonta in zona Cesarini freddando l’incolpevole Lamanna: il portiere brianzolo respinge una conclusione di Maritato, lui è piazzato al posto giusto per il tap-in.

Attaccante

Francesco Fedato (Gozzano): splendido colpo di testa per sbloccare il risultato e dare il la ad una partita divertentissima e ricca di capovolgimenti di fronte. Doppietta d’autore per un giocatore di classe assoluta e che è il faro di questa squadra.

Saveriano Infantino (Carrarese): 10 minuti e porta immediatamente in vantaggio la formazione di Baldini approfittando di una marcatura morbida dell’avversario. Conquista il rigore che permette a Tavano di realizzare il 2-2.

Allenatore

Silvio Baldini (Carrarese): tifosi e addetti ai lavori hanno ancora in mente le strepitosi performance dell’anno scorso, ma i big hanno un anno in più e le avversarie li affrontano diversamente. Il blitz di Busto Arsizio,però, sa tanto di svolta