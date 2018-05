FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone A: Favarin chiude a 34 punti

Modulo 4-2-4

Giancarlo Favarin

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ultima giornata nel girone A e primi verdetti. Il più importante è quello relativo alla salvezza dell'Arezzo che vince al 90' in casa della Carrarese e, complice la sconfitta del Prato in casa contro la Robur Siena, si salva senza passare dai play-out con i lanieri che invece salutano i professionisti e retrocedono fra i Dilettanti. A fare loro compagnia sarà una fra Gavorrano e Cuneo, classificatesi rispettivamente terzultima e penultima. In zona play-off si qualificano invece Giana Erminio, Pistoiese e Pontedera, che nonostante l'undicesimo posto finale si qualifica alla post season grazie alla vittoria dell'Alessandria in Coppa Italia Serie C. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Wladimirio Falcone (Gavorrano): il portiere scuola Sampdoria sfodera una gran prova nel derby vinto allo scadere sulla Pistoiese.

DIFENSORI

Daniele Celiento (Viterbese): l'ex Robur Siena chiude al meglio un campionato altisonante con il gol che consente ai suoi di concludere la regular season al quinto posto.

Zach Muscat (Arezzo): il centrale originario di Malta chiude tutti gli spazi contribuendo all'exploit sul campo della Carrarese.

Vedran Celjak (Alessandria): si conferma un lusso per la categoria, prestazione da applausi contro il Cuneo.

Matteo Battistini (Pro Piacenza): partecipa alla netta vittoria di Lucca sacrificandosi moltissimo nelle due fasi di gioco.

CENTROCAMPISTI

Gianluca Nicco (Alessandria): prestazione di qualità e sostanza impreziosita dal gol del momentaneo 1-1 che dà il via alla rimonta.

Luca Guidetti (Monza): nell'ultima gara della stagione regolamentare trova il suo primo gol chiudendo in bellezza.

ATTACCANTI

Daniele Vantaggiato (Livorno): un'altra doppietta per festeggiare il ritorno in Serie B al termine di un campionato che lo ha visto ancora una volta protagonista in amaranto.

Luca Orlando (Prato): sigla un gol inutile ai fini del risultato ma che aumenta i rimpianti per averlo visto poco in campo.

Alessandro Marotta (Robur Siena): l'ex Benevento si prepara a vivere i play-off da vero protagonista con la doppietta rifilata al Prato.

Ernesto Starita (Pro Piacenza): chiude col botto la stagione con una doppietta nel poker rifilato alla Lucchese.

ALLENATORE

Giancarlo Favarin (Gavorrano): la sua squadra arriva ai play-out con trentaquattro punti ed il rammarico di non aver centrato la salvezza diretta per alcune penalità. Quando è arrivato in terra toscana nel lontano ottobre la squadra era ultima a zero punti. Bravo mister!