FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone A: gol lampo di Comi a Novara

Un super Renate tiene il passo delle big e conquista l’ennesimo successo di questo straordinario inizio di stagione. La cura Diana funziona, la difesa continua a non subire gol ormai da 400 minuti ed è una sorta di record da custodire gelosamente. Il Monza, tuttavia, continua la sua marcia trionfale e sbanca Arezzo addirittura per 4-0: tutto nel primo tempo, proprio come accaduto la settimana scorsa con la Juventus. La Pro Vercelli ritrova serenità e vince il derby piemontese con il Novara grazie ad un gol di Comi dopo 15 secondi, colpaccio anche del Pontedera ad Alessandria a conferma del fatto che i granata sono una piacevolissima realtà per la categoria. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo l’ottava giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Alessandro Confente (Siena): primo miracolo al 57’, quando respinge a mano aperta la conclusione di Gelli. Attento su Giorgione a dieci minuti dalla fine.

Difensori

Rayyan Baniya (Renate): una partita di grandissimo spessore, addirittura si stacca dal terzetto arretrato per proporsi in avanti mostrando ottime doti tecniche e la giusta personalità per spadroneggiare in questa categoria. Altra prova sontuosa, il 7,5 in pagella sta diventando una sorta di abitudine.

Alessandro Carosso (Pro Vercelli): Comi la sblocca dopo un minuto, la difesa conserva per i restanti 89. Importante un salvataggio con il corpo su tiro a botta sicura di Piscitella.

Marco Piana (Pontedera): il classico gol dell’ex, un inserimento perfetto dalle retrovie. Rete a parte, ha stravinto il duello con due colossi come Eusepi ed Arrighini.

Centrocampisti

Alessio Iovine (Como): i lariani erano sotto nel punteggio, serviva una reazione da grande. E’ arrivata anche grazie al bel gol di destro di un esterno molto forte e che è sempre imprevedibile negli inserimenti dalle retrovie.

Ognjen Stijepovic (Pistoiese): entra e la risolve permettendo agli arancioni di tornare alla vittoria casalinga dopo sette mesi di digiuno. Approfitta di una grave disattenzione della difesa dell’Olbia e regala tre punti d’oro ai toscani.

Lorenzo Pasciuti (Carrarese): primo gol stagionale arrivato con una conclusione dal limite dell’area che ha sorpreso l’incolpevole Crespi. Una rete fondamentale, dal momento che la formazione di Baldini stava soffrendo la veemenza del Gozzano. Rovina parzialmente la sua prova con l’espulsione al 90’.

Andrea Palazzi (Monza): capitalizza alla grande uno schema su palla inattiva. Lepore calcia a sorpresa, lui è bravissimo a coordinarsi e a battere il portiere aretino con una conclusione di rara potenza e precisione. Innesca anche l’azione dello 0-3 con un grande recupero a metà campo.

Attaccanti

Alessandro Cesarini (Siena): si iscrive a referto nella giornata dei gol lampo trasformando perfettamente un calcio di rigore al nono minuto del primo tempo. Quinto sigillo stagionale.

Gianmario Comi (Pro Vercelli): dalle contestazioni estive dettate dalla presunta volontà di andare via al gol nel derby dopo appena 13 secondi. Il calcio dà e toglie in un minuto, la sua storia merita di essere raccontata. Da grande professionista ha sentito l’odore della grande sfida e il suo colpo di testa restituisce entusiasmo e serenità.

Ferdinando Mastroianni (Pro Patria): dieci minuti ed è già sotto la gradinata ad esultare. La rete non è bellissima: grazie ad un rimpallo due giocatori biancazzurri si trovano a tu per tu col portiere e il gol è un gioco da ragazzi. Quanto basta per galvanizzarsi e disputare un’ora di alto livello.

Allenatore

Aimo Diana (Renate): la sua squadra è la rivelazione del girone A. L’unica a tener testa concretamente alla capolista Monza. Difesa impenetrabile: la porta è inviolata da 400 minuti.