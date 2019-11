FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone A: il bel gol di Iocolano

Modulo 3-5-2

Monza, è fuga per la vittoria. Superato lo shock post 2-2 del turno infrasettimanale, i brianzoli hanno fatto valere il superiore tasso tecnico espugnando il campo del Pergocrema. Il vuoto alle spalle dei biancorossi scaturisce anche dallo 0-0 tra Renate e Siena, partita priva di occasioni e che ha visto i padroni di casa infrangersi su un autentico muro. Spicca, dunque, la risalita del Pontedera: il successo sull’Arezzo ha permesso ai granata toscani di agguantare il secondo posto e di lanciare definitivamente la propria candidatura per la qualificazione playoff. Riconoscimento che sarebbe meraviglioso per una società che investe il giusto e che scova ogni anno giovani di spessore in giro per l’Italia. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la tredicesima giornata di campionato nel girone A.

Portiere

Gianmarco Crespi (Gozzano): Sibilli era già pronto ad esultare, ma il suo volo all’incrocio dei pali è determinante e spettacolare. Una parata da tre punti per questo ragazzo che cresce gara dopo gara.

Difensori

Erik Panizzi (Siena): nelle settimane precedenti la difesa bianconera aveva avuto qualche difficoltà sia in casa, sia in trasferta, ma con il passare delle settimane le cose stanno andando meglio e anche questo ragazzo sta disputando delle ottime gare. Gli attaccanti del Renate hanno trovato un autentico muro.

Vincenzo Camilleri (Pistoiese): con le buone o con le cattive dalle sue parti non si passa. In scivolata o di testa, in anticipo o con il fisico: il migliore in campo!

Marcello Possenti (Renate): in una giornata storta per il reparto offensivo spicca la performance di livello di un difensore sempre più titolare inamovibile. Determinante in almeno tre chiusure.

Centrocampisti

Andrea D’Errico (Monza): avvia l’azione del vantaggio servendo un pallone d’oro a Iocolano. Si mette in proprio al 75’ e raddoppia: tre avversari saltati con una sola finta e sfera alle spalle del portiere.

Filippo Serena (Pontedera): cross di Caponi, colpo di testa perfetto del centrocampista e pallone alle spalle di Pissardo. Gioca 70 minuti di grandissima qualità e sacrificio, confermandosi elemento tatticamente perfetto per le idee dell’allenatore.

Luca Giudici (Lecco): 39 minuti e la difesa della Carrarese si arrende alla sua conclusione chirurgica. Era in dubbio alla vigilia, giusta la scelta di gettarlo nella mischia dal primo minuto.

Francesco Marano (Como): centrocampista completo, che in fase di non possesso svolge il classico lavoro oscuro che, alla lunga, fa la differenza e permette agli attaccanti di rientrare il meno possibile. Interessanti anche un paio di lanci a tagliare il campo che denotano personalità.

Giovanni Bruzzaniti (Gozzano): entra in corso d’opera e non sbaglia partita, conferma del fatto che si può incidere anche partendo dalla panchina. La ripartenza al 93’ è perfetta, la sua conclusione non lascia scampo al portiere e archivia la pratica Albinoleffe.

Attaccanti

Roberto Ogunseye (Olbia): Vallocchia ispira, lui insacca e sigla l’1-1 contro una squadra sempre ben organizzata come la Pro Vercelli di Gilardino.

Simone Iocolano (Monza): un gol fantastico quello che permette di sbloccare il risultato, un missile dalla distanza che non lascia scampo al portiere e spiana la strada per l’ennesimo successo in campionato dei brianzoli.

Allenatore

Ivan Maraia (Pontedera): sta pian piano scacciando il fantasma di Indiani, allenatore molto amato dai tifosi granata. La sua squadra è seconda in classifica e sta giocando un calcio piacevole ed efficace.