FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone A: il gol di Frare abbatte il Siena

Modulo 4-3-3

Con un pizzico di fortuna il Livorno, pur sconfitto dal Monza in casa, resta al comando nel girone A: il Siena secondo in classifica ha perso, a Pondedera. Rialza la testa il Pisa, che ha vinto 4-2 a Gorgonzola sulla Giana Erminio. Pareggio per mister Giannichedda, al suo debutto sulla panchina della Viterbese Castrense, in casa della Pistoiese. Successo per la Carrarese, 2-0 sul Piacenza, mentre l'Alessandria coglie l'ennesimo risultato utile consecutivo, il quindicesimo, pareggiando 0-0 con la Lucchese. L'Arezzo, pur gravato da una penalizzazione in classifica, tira fuori l'orgoglio e batte la Pro Piacenza fuori casa. Il Gavorrano, vincendo 2-0 sul Cuneo, guadagna il quartultima posto: ora i toscani hanno 30 punti e sperano nella salvezza diretta. In chiave salvezza pareggio per l’Arzachena, che fa 1-1 con il Prato. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Antony Iannarilli (Viterbese): compie una serie di interventi da applausi tenendo inviolata la porta in quel di Pistoia.

DIFENSORI

Domenico Frare (Pontedera): timbra il cartellino a tempo quasi scaduto regalando ai suoi tre punti molto importanti.

Andrea Peana (Arzachena): realizza nel finale un gol da applausi con un sinistro imprendibile evitando il ko interno col Prato.

Alessandro Semprini (Arezzo): tocca di giustezza il pallone in estirada realizzando il gol del definitivo 2-1 sulla Pro Piacenza.

CENTROCAMPISTI

Francesco Lisi (Pisa): solita prestazione di grande sostanza dell'ex Juve Stabia che macina chilometri su chilometri sulla sua corsia.

Alessandro Gazzi (Alessandria): ottimo lavoro dell'esperto centrocampista che non concede spazi agli attaccanti della Lucchese.

Lorenzo Remedi (Gavorrano): in pieno recupero trova il gol del 2-0 con un destro di pregevole fattura subentrando a gara in corso.

Luca Giudici (Monza): continua a segnare come un attaccante realizzando l'undicesimo gol stagionale approfittando di uno svarione della difesa labronica.

ATTACCANTI

Tommaso Ceccarelli (Prato): l'esterno scuola Lazio si conferma trascinatore dei toscani con un altro gol che porta un buon punto in dote ai suoi.

Umberto Eusepi (Pisa): apre le marcature dopo 16' di gioco con una zuccata vincente che non lascia scampo all’estremo difensore Taliento.

Claudio Coralli (Carrarese): sblocca il risultato nei minuti finali calciando di controbalzo alle spalle del mal capitato Fumagalli.

ALLENATORE

Marco Zaffaroni (Monza): la sua squadra continua a sorprendere vincendo la sfida sulla capolista Livorno e attestandosi in zona play-off.