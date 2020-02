FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone A: il gran gol di Bortoluz

Modulo 3-4-3

Giornata ricca di pareggi senza gol nel raggruppamento A, laddove non fa più notizia la vittoria del Monza. Il 4-0 ai danni del Lecco sancisce, qualora ce ne fosse bisogno, la superiorità di una rosa che, probabilmente, anche in B potrebbe giocarsi le sue carte per la salvezza. Alle spalle dei brianzoli il nulla assoluto: Pontedera e Renate, pur protagoniste di una stagione eccellente in rapporto qualità-prezzo, non potevano certo reggere il confronto sotto tutti i punti di vista. Risultato di giornata? Il poker della Giana Erminio penultima sul campo della Carrarese. Non funziona, ad ora, la cura Gregucci ad Alessandria: pareggi casalinghi contro Olbia e Pianese e ambizioni ancora una volta ridimensionate. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventiquattresima giornata nel girone A:

Portiere

Alessandro Abagnale (Albinoleffe): almeno quattro interventi determinanti e spettacolari per un calciatore che sta diventando assiduo frequentatore della nostra rubrica. Un valore aggiunto per i lombardi.

Difensori

Ivo Molnar (Pro Patria): dalle sue parti transita un certo Guidone e non era semplice prendergli le misure. E’ stato bravo e non ha mai abbassato la guardia.

Simone Perico (Giana Erminio): nella giornata del trionfo in quel di Carrara, lui e tutta la difesa meritano una menzione particolare per aver fronteggiato con enorme bravura i forti ed esperti attaccanti di casa.

Paolo Ropolo (Pontedera): una gara di grande attenzione culminata con un paio di salvataggi in piena area piccola prima su Muratore e poi su Brunori.

Centrocampisti

Aniello Cutolo (Arezzo): il mercato si è chiuso e finalmente può accantonare tutte le voci che parlavano di una possibile partenza verso categorie superiori. Avvia l’azione del gol e batte sempre con imprevedibilità i calci piazzati.

Radu Dragusin (Juventus23): in una partita molto tattica e senza grosse emozioni, spiccano le prestazioni dei difensori. Tra i bianconeri è senza dubbio il migliore.

Manuel Giandonato (Olbia): l’eterna promessa del calcio italiano sta cercando di scalare posizioni nelle gerarchie degli addetti ai lavori in una piazza tranquilla e senza pressioni. Giganteggia in mediana a cospetto del Renate, peccato che gli attaccanti non sfruttino a dovere le sue innumerevoli intuizioni.

Matteo Figoli (Pianese): contro l’Alessandria di Gregucci serviva una prova di grande intensità e corsa in ogni zona del campo. Incarna lo spirito giusto e disputa una partita di ottimo livello.

Attaccanti

Mattia Rolando (Pro Vercelli): il classico gol dell’ex, esteticamente brutto ma tremendamente efficace per riportare un minimo di serenità dopo settimane altalenanti. Bravo Gilardino a dargli fiducia.

Elia Bortoluz (Pergolettese): segna il gol più bello della giornata, del 2020 e forse dell’intero campionato di serie C con una spettacolare rovesciata dal limite dell’area che lascia a bocca aperta il pubblico e il portiere del Novara.

Niccolò Gucci (Pistoiese): una doppietta prestigiosa e di ottima fattura permette agli arancioni di sbancare a sorpresa il campo del Como. Mina vagante e giocatore di assoluto livello nell’organico toscano.

Allenatore

Cesare Albè (Giana Erminio): la sua squadra sembrava la vittima sacrificale della settimana, invece sbanca Carrara e lo fa con personalità e con il bottino di quattro gol.