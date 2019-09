FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone A: Infantino straripante

Modulo 3-4-3

Nella foto Infantino

© foto di Andrea Rosito

La notizia di giornata è lo scivolone interno di un Monza che sembrava inarrestabile, ma che invece perde per 2-0 in casa contro un Siena che, al contrario, appariva in grande difficoltà a causa di qualche sconfitta di troppo tra le mura amiche. Dal Canto blinda la propria posizione e manda un segnale alla tifoseria e al campionato. Bene la Pro Patria, trascinata dal sempreverde Riccardo Colombo che sta continuando a fare la differenza dopo le ottime esperienze con Torino, Reggina e Salernitana. Boccata d’ossigeno per la Pro Vercelli di mister Gilardino. Nelle gare giocare ieri tre punti per Alessandria e Carrarese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la sesta giornata di campionato nel girone A.

Portiere

Matteo Pisseri (Pistoiese): aveva detto di volersi mettere in discussione in un altro girone e in una piazza affamata di calcio e di riscatto. Ha scelto l’ambiente giusto e sta crescendo partita dopo partita. Il punto ottenuto contro il Renate è frutto dei suoi interventi determinanti. Al 92’ intercetta con bravura un calcio di rigore.

Difensori

Giuseppe Prestia (Alessandria): alcuni importanti anticipi. Quando interviene è sicuro e rende il suo reparto granitico. Si toglie lo sfizio di realizzare il gol del momentaneo doppio vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo stacca più in alto di tutti e di testa mette la palla in rete.

Riccardo Baroni (Siena): giusto attribuire grandi meriti alla difesa toscana per la vittoria più clamorosa di giornata. Gli attaccanti del Monza ci hanno provato in tutti i modi, ma questo ragazzo ha sbarrato la strada dimostrando di avere qualità e senso della posizione.

Mihai Gusu (Albinoleffe): la bella storia di un calciatore che giocava per strada in Romania e che è arrivato in Italia tra mille difficoltà a caccia di fortuna. I lombardi gli hanno dato una grossa opportunità, il 22enne sta ripagando la società a suon di prestazioni convincenti. Forse quella di ieri è stata la migliore con la maglia celeste.

Centrocampisti

Shady Oukhadda (Siena): Lamanna esce a vuoto, lui ne approfitta per far partire un sinistro che si insacca alle spalle del portiere anche grazie alle fortuite deviazioni di Fossati e Bellusci. Da 446 minuti i brianzoli non subivano gol in campionato.

Jordan Pedrocchi (Lecco): sblocca un fondamentale scontro diretto con una violenta conclusione di controbalzo che si infila all’angolino e non lascia scampo al portiere di casa. Poco dopo salva su Canessa immolandosi con il corpo.

Riccardo Colombo (Pro Patria): calciatore eterno, un valore aggiunto. Parker la apre, lui la chiude con un inserimento dalle retrovie tipico del suo vasto repertorio.

Tommaso Bianchi (Novara): non riesce a trovare la via del gol nonostante un paio di tentativi dalla distanza, ma il suo approccio alla partita è ottimo e ci mette la necessaria cattiveria agonistica per recuperare palloni in ogni zona del campo.

Attaccanti

Kevin Varas Marcillo (Pro Vercelli): sorprende Mazzini con un preciso colpo di testa che si infila all’angolino, a dieci minuti dalla fine ha la grande chance per raddoppiare ma stavolta la mira non è delle migliori. Un secondo tempo da protagonista.

Alessandro Cesarini (Siena): nel momento migliore del Monza è sua la sentenza per il primo ko dei brianzoli. Anche in questo caso Lamanna non esente da colpe: respinta troppo corta su tiro di Migliorelli e tap-in facile facile per il fantasista bianconero.

Saveriano Infantino (Carrarese): il bomber è tornato. Si trova nel posto giusto al momento giusto nello schema che porta al 2-0 e, soprattutto, firma una rete pesantissima che chiude definitivamente il match. Un coppia perfetta con Tavano.

Allenatore

Alessandro Dal Canto (Siena): quanto è strano il calcio! Si parlava di esonero dopo due sconfitte casalinghe inaspettate contro squadre ampiamente alla portata, ora ha guadagnato gli applausi all’unanimità per il trionfo sul campo del Monza.