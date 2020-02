FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone A: Manconi si concede il bis

Modulo 3-4-3

Nella foto Manconi

© foto di Federico Gaetano

Il Siena si conferma bestia nera del Monza e, come all’andata, riesce a disputare un’ottima prestazione. Sotto di due reti, i bianconeri sono riusciti non solo a pareggiarla ma anche a sfiorare la vittoria con un assalto finale che ha denotato una crescita di condizione atletica e mentale notevole. Ovviamente nulla ridimensiona le ambizioni di un club che sta facendo campionato a sé. Nota di demerito per l’Alessandria. La cura Gregucci non funziona: due punti in tre partite nonostante un calendario sulla carta agevole. Mister già a rischio? Assolutamente no, ma non c’è stata alcuna svolta e i tifosi sono spazientiti. Prima vittoria del 2020 per il Novara, l’Arezzo segna ancora in zona Cesarini ed evita la sconfitta casalinga col Como. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la venticinquesima giornata nel girone A:

Portiere

Simone Aresti (Olbia): è il portiere con il voto più alto di tutta la serie C, compresi gli altri due gironi. Un otto in pagella frutto di una gara perfetta, condita da almeno quattro interventi determinanti.

Difensori

Dario D’Ambrosio (Siena): bravo a non farsi condizionare dal liscio che favorisce il raddoppio del Monza. Salta più in alto di tutti e sigla la rete del pareggio di testa. Un 2-2 fondamentale per la classifica e per il morale.

Davide Mondonico (Albinoleffe): sblocca il risultato dopo pochi minuti sfruttando un ottimo traversone dalla destra. Il suo colpo di testa spiazza il portiere e mette la strada in discesa.

Luca La Rosa (Olbia): una punizione capolavoro piega la resistenza di una Carrarese in caduta libera e che si è arresa allo strapotere di questo calciatore. In fase difensiva è un muro, se poi inizia anche a segnare…

Centrocampisti

Lorenzo Carissoni (Lecco): mette una seria ipoteca sui tre punti con la sua doppietta. Imbarazzante la marcatura del diretto avversario, basta soltanto sfiorare il pallone per depositarlo nella porta sguarnita.

Lorenzo Tassi (Arezzo): non il gol più bello della storia amaranto, sia chiaro, ma forse uno dei più importanti di questa stagione. Perdere in casa col Como avrebbe rallentato la corsa playoff, ci ha pensato lui con una deviazione sottomisura decisiva.

Daniele Buzzegoli (Novara): la miglior prestazione stagionale coincide con il ritorno alla vittoria. Inizia la sua partita con una conclusione dai venti metri che sfiora la traversa, poco dopo sforna l’assist decisivo per Bortoluzzi. Chiude alla grande, con una doppietta d’autore e un lancio straordinario il neo entrato Pinotti.

Tommaso Arrigoni (Siena): ha il merito di riaprire una partita apparentemente chiusa con un inserimento perfetto, da attaccante vero. Sforna l’assist vincente per D’Ambrosio, una parabola perfetta su calcio piazzato.

Attaccanti

Alessandro Gabrielloni (Como): la difesa dell’Arezzo lo lascia completamente solo e lui, quasi incredulo, sigla il vantaggio lariano con un perfetto colpo di testa.

Ferdinando Del Sole (Juventus23): è lui a capitalizzare la superiorità bianconera del secondo tempo. Regala un punto importante indovinando la traiettoria giusta da posizione non propriamente semplice. Un ottimo impatto con questa nuova realtà dopo l’addio alla Juve Stabia.

Jacopo Manconi (Giana Erminio): una doppietta da sogno che rilancia le ambizioni della squadra e condanna Gregucci alla crisi. Sfrutta un’uscita a vuoto del portiere per l’1-0, raddoppia risolvendo con freddezza una mischia furibonda facilitato dagli errori grossolani della difesa dell’Alessandria.

Allenatore

Gaetano D’Agostino (Lecco): in uno scontro diretto per la salvezza, la sua squadra disputa il miglior primo tempo della stagione. Ed è anche merito del mister.