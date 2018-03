FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone A: Murilo trascina la capolista

Modulo 4-3-3

Dopo trentuno giornate nel girone A prosegue la lotta per la B diretta tra il Livorno e il Siena: i livornesi, primi in classifica a 60 punti, hanno vinto sul difficile terreno della Viterbese Castrense, mentre i senesi, secondi a quota 58, hanno superato, e bene, la Pistoiese. Si stacca il Pisa, battuto in casa dalla Carrarese per 0-2. Nella giornata di ieri i toscani hanno sollevato dall'incarico Michele Pazienza, che paga sicuramente per colpe non sue. Al suo posto arriva l’ex Ascoli Petrone. L’Alessandria si impone a Olbia e resta abbondantemente nella zona play-off, mentre intravede la salvezza il Pontedera che è andato a vincere a Cuneo. Tre punti preziosi per il Monza, 2-0 alla Pro Piacenza, mentre la Giana Erminio sul campo del Piacenza ha pareggiato 1-1. Rinfrancati dalle notizie favorevoli sugli stipendi, i giocatori dell'Arezzo pareggiano 0-0 in casa con il Gavorrano. La Lucchese sconfigge il Prato fuori casa, si mette al sicuro dalla zona play-out e lascia nei guai la squadra laniera, sempre all'ultimo posto. Di seguito la Top 11 di TuttomercatoWeb.com

PORTIERE

Marco Albertoni (Lucchese): compie un autentico miracolo nel finale di primo tempo contribuendo all'exploit di Prato.

DIFENSORI

Michele Franco (Livorno): tra i protagonisti della vittoria di Viterbo. Offre la solita prestazione di cuore e sostanza.

Alessandro Semprini (Arezzo): bella prova del centrale di proprietà del Brescia che contiene con personalità Brega e Papini.

Denis Caverzasi (Monza): realizza il gol del definitivo 2-0 sulla Pro Piacenza risolvendo al meglio una mischia su calcio d'angolo.

Davide Vitturini (Carrarese): la giovane promessa del Pescara conferma di avere importanti doti tecniche e atletiche sfoderando una prestazione sontuosa contro il Pisa.

CENTROCAMPISTI

Riccardo Charello (Giana Erminio): il numero 4 della formazione lombarda sblocca il risultato con un imprendibile diagonale al termine di un'azione da applausi.

Fabio Gerli (Robur Siena) : con un destro velenoso batte il mal capitato Biagini contribuendo alla ripresa dei bianconeri.

Luca Giudici (Monza): ennesima prova monumentale del centrocampista classe '92 che trova il decimo centro stagionale con un grande fendente dai 25 metri.

ATTACCANTI

Otavio Mendes Murilo (Livorno): aggiunge altri due gol al suo bottino personale trascinando i labronici nell'exploit di Viterbo.

Lorenzo Pinzauti (Pontedera): grande prestazione dell'ex Tuttocuoio che mette a segno due gol pesantissimi.

Michele Marconi (Alessandria): realizza due reti che confermano il suo istinto da centravanti puro d'area di rigore.

ALLENATORE

Luciano Foschi (Livorno): subentrato a Sottil, non inventa nulla ma conferisce tranquillità e compattezza alla squadra che ha già raccolto 6 punti nelle due ultime partite.