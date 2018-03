FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone A: tripletta per Fischnaller

Modulo 3-4-3

Nella foto Fischnaller

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il big match del girone A tra Siena e Livorno termina con la vittoria dei labronici che grazie a un gol di Valiani a inizio ripresa sorpassano proprio il Siena in classifica portandosi al primo posto con 57 punti. Torna alla vittoria il Pisa che batte in trasferta la Pistoiese e scavalca in classifica la Viterbese che viene bloccata sul punteggio di 1-1 a Lucca. Importante colpo in chiave salvezza per il Gavorrano. I toscani infatti vincono di misura contro il Monza, club in piena zona play off, grazie a una rete di Gemignani a venti minuti dalla fine. La Giana Erminio torna alla vittoria nello scontro diretto con l'Olbia e lo sorpassa in classifica portandosi a quota 40. Goleada dell'Alessandria che travolge la Carrarese 5-0. Terminano in parità (1-1) le gare Arzachena-Cuneo e Pontedera-Pro Piacenza. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com dopo la 31^ giornata.

PORTIERE

Roebrto Taliento (Giana Erminio): si oppone con decisione ai tentativi di Senesi e e Silenzi sfoderando una prova maiuscola.

DIFENSORI

Nicolas Di Filippo (Cuneo): grande prestazione del jolly difensivo che a tempo quasi scaduto regala ai suoi un punto preziosissimo con il gol dell'1-1 sul campo dell'Arzachena.

Diego Borghini (Gavorrano): prova autoritaria dello stopper toscano che limita gli spazi allo scatenato Cori.

Daniele Mannini (Pisa): solita prestazione cuore e sacrificio dell'esperto giocatore nerazzurro che realizza il gol vittoria nel derby di Pistoia.

CENTROCAMPISTI

Francesco Valiani (Livorno): si conferma come uno dei leader in campo e non solo dei labronici siglando il gol vittoria contro il Siena.

Giancarlo Lisai (Arzachena) : illude i tifosi sardi con la rete del vantaggio grazie ad un diagonale perfetto su un assist al bacio del solito Curcio.

Tommaso Arrigoni (Lucchese): realizza il gol del momentaneo 1-0 con un bel piattone al volo che porta comunque in dote un punto da non buttare.

Andrea Gemignani (Gavorrano): il laterale di proprietà della Spal si regala la gioia del gol vittoria grazie ad un tocco di giustezza.

ATTACCANTI

Gullit Asante Okyere (Giana Erminio): il centravanti di origini ghanesi apre le marcature nella sfida con l'Olbia con un preciso colpo di testa.

Massimiliano Pesenti (Piacenza): l'esperto attaccante emiliano regala ai suoi l'intera posta in palio sfruttando a dovere una disattenzione della retroguardia del Prato.

.

Manuel Fischnaller (Alessandria): serata indimenticabile per l'attaccante classe '91 che si porta a casa il pallone con una tripletta da incorniciare.

ALLENATORE

Giancarlo Favarin (Gavorrano): con la vittoria di misura sul Monza la sua squadra conquista tre punti molto importanti in chiave salvezza riaccendendo le speranze di una permanenza in terza serie.