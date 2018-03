FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone A: tripletta per Tavano

Modulo 4-3-3

Nella giornata numero 29 del girone A si segnala il successo scacciacrisi del Livorno: 2-0 dei toscani alla Giana Erminio con doppietta di Murilo. Il Siena però è sempre la capolista: i bianconeri hanno battuto 1-0 la Viterbese. Vittoria importante in campo esterno per la Carrarese, 3-1 a spese dell’Arzachena, mentre l’Olbia è stata costretta allo 0-0 dal Cuneo. Il Gavorrano ottiene un pareggio a Lucca, mentre il punto raccolto dal Pisa con l’Alessandria (1-1 dei grigi al 95’) pone i neroazzurri più distanti dal vertice. Prato vittorioso 1-0 sulla Pro Piacenza: i lanieri possono sperare ancora nella salvezza. La Pistoiese travolge il Pontedera e ricomincia a "vedere" la zona play-off. L’Arezzo non ha giocato contro il Monza per effetto del rinvio deciso dalla Lega Pro, in considerazione della delicata situazione societaria del club aretino. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Daniele Borra (Carrarese): bella prova del portiere di proprietà dell'Entella, da applausi gli interventi su Musto e Curcio.

DIFENSORI

Michele Franco (Livorno): autoritario in difesa, propositivo in fase di spinta. L'ex Salernitana mette in campo tutta la sua esperienza.

Nicolò Casale (Prato): il giovane stopper scuola Hellas Verona si mette in mostra con una prestazione maiuscola sotto tutti i punti di vista.

Luca Iotti (Olbia): lo stopper dei sardi chiude gli spazi a Zamparo e Dell'Agnello contribuendo nel pareggio di Cuneo.

Ivan Rondanini (Robur Siena) : ancora una prova di grande carattere del laterale scuola Milan, tra le rivelazioni dei bianconeri.

CENTROCAMPISTI

Francesco Vassallo (Robur Siena) : la sua corsa viene premiata con il gol che regala ai suoi la vittoria che vale il primato anche se il Livorno deve recuperare una partita.

Alberto Picchi (Pistoiese): l'ex Spal trova il gol del definitivo 3-0 arrivando sul pallone come un treno e chiudendo di fatto il match contro il Pontedera.

Daniel Kofi Agyei (Carrarese): l'ex Fiorentina issa una diga a centrocampo, mettendo in difficoltà la manovra dell'Arzachena.

ATTACCANTI

Otávio Mendes Murilo (Livorno): il brasiliano si conferma trascinatore dei labronici con una doppietta pesantissima sul campo della Giana Erminio.

Francesco Tavano (Carrarese): l'ex Avellino con la sua prima tripletta stagionale regala tre punti preziosi ai gialloazzurri che espugnano il campo dell'Arzachena. 17 gol e capocannoniere a 39 anni suonati. Complimenti Francesco...

Tommaso Ceccarelli (Prato): grande prova dell'esterno in forza ai toscani, autore del gol decisivo contro la Pro Piacenza.

ALLENATORE

Andrea Sottil (Livorno): tornato a sorpresa in settimana sulla panchina amaranto, risponde subito con una prova gagliarda della sua squadra.