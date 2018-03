FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: cambi vincenti per Capuano

Modulo 4-3-1-2

Nel turno infrasettimanale del girone B, pareggia il Padova capolista, ne approfitta la Sambenedettese che supera la Reggiana in classifica. I patavini, infatti, non sono andati oltre l'1-1 contro la FeralpiSalò, mentre la formazione di Reggio Emilia ha conquistato solo un punto a Fano. Sorride la Samb grazie grazie al successo conquistato ai danni del Vicenza. In zona playoff vincono Sudtirol e Mestre, che ha battuto il Bassano. Bene l'AlbinoLeffe, pari anche per il Renate e nella sfida tra Triestina e Pordenone. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la 31^ giornata

PORTIERE

Stefano Mazzini (Pordenone): seconda prestazione da incorniciare dell'estremo difensore scuola Atalanta, un vero prodigio.

DIFENSORI

Filippo Sgarbi (Sudtirol): dopo il gol vittoria di Vicenza realizza un'altra rete pesantissima negli istanti finali del match con il Teramo.

Matteo Di Gennaro (Renate): l'ex Parma si muove con ordine e precisione trovando, allo scadere, anche il gol del 2-2 con una decisa incornata.

Marco Soprano (Fano): gran bella prova dello stopper scuola Genoa che erige un muro invalicabile agli avanti della Reggiana.

Diego Conson (Sambenedettese) : Comi e Giraudo faticano a superarlo, ma allo stesso tempo si propone con pericolosità in fase d'attacco.

CENTROCAMPISTI

Alessandro Fabbri (Mestre) : apre le marcature in quel di Bassano del Grappa dopo pochi secondi di gioco con un grandissimo destro.

Emerson (Feralpisalò): prova di grande sostanza del centrocampista brasiliano, una prestazione da vero capitano.

Paolo Frascatore (Sudtirol): spinge come un forsennato creando scompiglio nella difesa del Teramo.

TREQUARTISTA

Daniele Casiraghi (Gubbio): conferma di aver trovato la giusta dimensione con la maglia degli umbri. Sigla due gol belli e importanti.

ATTACCANTI

Marco Guidone (Padova): con un preciso colpo di testa porta momentaneamente in vantaggio i veneti siglando il suo ottavo gol stagionale.

Simone Guerra (Feralpisalò) : risponde a Guidone non fallendo il penalty e confermandosi freddissimo dagli undici metri.

ALLENATORE

Eziolino Capuano (Sambenedettese): gli innesti di Di Gennaro e Miracoli si confermano azzeccati e confermano la capacità del tecnico salernitano di leggere la partita.