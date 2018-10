FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: Curcio torna a segnare

Modulo 3-4-2-1

Nella foto Curcio del Vicenza

Colpo gobbo della Fermana, che va a vincere lo scontro diretto sul campo del Pordenone e si porta ad una sola lunghezza di distanza dalla capolista. Primo successo per il Monza targato Brocchi col blitz a Fano. Sale in classifica anche il Vicenza, col successo contro la Virtus Vecomp. Vittorie preziose anche per FeralpiSalò, Triestina e Teramo. Di seguito la Top 11 della nona giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Paolo Ginestra (Fermana)– L’esperto pipelet marchigiano entra nuovamente nella nostra top 11. Nella vittoria dei suoi contro il Pordenone c’è anche del suo. Il portiere dice di no a Gavazzi, Bombagi e Candellone.

Difensori

Alessio Petti (Rimini) - Offre una prestazione solida contro il SudTirol e consente ai suoi di non subire nemmeno una rete contro i quotati avversari.

Nicola Bizzotto (Vicenza) - Sugli sviluppi del calcio d'angolo si ritrova il pallone tra i piedi e insacca a porta praticamente vuota. Il capitano biancorosso regala a 2’ dal termine tre punti importanti nel derby contro il Virtus Verona.

Ivan Speranza (Teramo) - Contro il Ravenna che costituiva un avversario non semplice, il veterano della squadra (ottavo anno tra le file degli abruzzesi) sfodera un’ottima prova mettendo la museruola agli avanti giallorossi.

Centrocampisti

Alessandrto Fabbri (SudTirol) - Il laterale di cesenatico è un vero incubo per i difensori del Rimini che faticano a contenerlo.

Andrea D’Errico (Monza) - Ha giocato una partita mirabile, cercato spesso dai compagni. Avrebbe meritato il gol per suggellare l’ottima prestazione.

Simone Pesce (Feralpisalò) - Tra i punti fermi dello scacchiere tattico dei bresciani, assicura qualità e quantità nella zona nevralgica del campo. Sua la rete del momentaneo vantaggio sul Gubbio: con un sinistro dalla distanza mette la palla nell’incorocio. Gran bel gol.

Demetrio Steffè (Triestina) – Segna la rete del sorpasso: lascia partire un bolide che supera Cincilla e si insacca nell'angolino alla destra dell'estremo difensore.

Trequartisti

Manuel Giandonato (Fermana) – L’ex salernitana è ormai diventato un punto fermo della formazione gialloblù. Apre le marcature su rigore nella vittoriosa trasferta di Pordenone.

Alessio Curcio (Vicenza) – Non segnava dalla stagione scorsa quando il fantasista militava tra le file dell’Arzachena. Dopo tanti assist vincenti, l’ex Renate sigla il gol del momentaneo 1-0 dopo appena 12’ dal fischio d’inizio.

Attaccante

Andrea Ferretti (FeralpiSalò) - Azione insistita in dribbling dell'attaccante gardesiano che con una serie di finte disorienta la difesa avversaria. Con un sinistro chirurgico infila di prepotenza il pallone sul palo lontano che lascia di stucco Marchegiani. Seconda rete stgionale per lui.

Allenatore

Cristian Brocchi (Monza) - Nomination obbligatoria più che meritata. Il tecnico, prima volta sulla panchina dei brianzoli, ha subito trovato la sterzata giusta. Tre punti in trasferta contro il Fano, dopo cinque gare zoppicanti in cui il Monza aveva conquistato solo 2 punti.