FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: doppietta di Cattaneo e Gerardi

Modulo 4-3-3

Federico Gerardi

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Nella trentunesima giornata il Padova si tiene stretto il pareggio con il Mestre e continua a comandare il girone B della Serie C: i biancoscudati mantengono 8 punti in più sulla Sambenedettese, fermata sul pareggio dal Südtirol. Successo d’orgoglio del Pordenone, 4-3 alla Reggiana, e importantissima affermazione in chiave salvezza per il Teramo, 1-0 contro la Triestina. Torna a vincere il Renate, sconfigge 2-0 il Vicenza che esonera Zanini e mette sotto contratto Lerda, mentre Fermana e Feralpisalò finiscono in parità. Il Ravenna vince ancora una partita, la quarta consecutiva, a spese del Gubbio. Il pareggio a rete inviolate tra Santarcangelo e Fano costa la panchina al tecnico dei romagnoli Cavasin. Le due compagini restano entrambe in zona play-out. Di seguito la Top 11 di TuttomercatoWeb.com

PORTIERE

Alessandro Favaro (Mestre): bella prova del portiere di proprietà del Padova che tiene inviolata la porta proprio contro la formazione detentrice del suo cartellino.

DIFENSORI

Luca Ravanelli (Padova): il figlio d'arte si mette in mostra con una prova di grande generosità nell'ostica trasferta di Mestre.

Filippo Sgarbi (Sudtirol): conferma di attraversare un importantissimo momento di forma annullando un cliente scomodo come Di Massimo.

Nebil Caidi (Teramo): alza il muro difronte agli attaccanti della Triestina contribuendo al successo della compagine abruzzese.

Edoardo Ferrante (Fermana): realizza il gol dell'1-1 contro la Feralpisalò con un missile imparabile per Caglioni.

CENTROCAMPISTI

Alessandro Mattioli (Renate) : mette a segno la rete della tranquillità col Vicenza permettendo ai suoi di gestire con calma il risultato nel finale.

Simone Palermo (Ravenna): il centrocampista ex Virtus Entella sfodera una prestazione sontuosa abbinando quantità e qualità.

Dario Toninelli (Santarcangelo): evita il ko interno col Fano con una grandissima girata al volo.

ATTACCANTI

Luca Cattaneo (Reggiana): nonostante la sconfitta, la prova del centravanti classe '89 è superlativa grazie ai due gol messi a segno.

Federico Gerardi (Pordenone): realizza una doppietta in meno di 30' contribuendo al rocambolesco successo sulla Reggiana.

Carmine De Sena (Ravenna) : trova continuità in zona gol regalando ai suoi una pesantissima vittoria sul Gubbio.

ALLENATORE

Mauro Antonioli (Ravenna): trasmette alla squadra la giusta concentrazione per avere la meglio nel delicato scontro salvezza poi vinto col Gubbio.