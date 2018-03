FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: doppiette per De Sena e Cianci

Modulo 4-4-2

Nella foto De Sena

© foto di Alessandro Brunelli

Nel girone B dopo trenta giornate il Padova resta la capolista, pur non avendo giocato- La Sambenedettese non è riuscita a vincere a Fano e viene scavalcata dalla Reggiana e dal Bassano, che hanno rispettivamente vinto su Gubbio e Renate. Il Ravenna ottiene addirittura la terza vittoria di fila, stavolta a danno del Mestre che era in serie positiva. Il Pordenone torna al successo, piegando 2-0 la Fermana. Successo di prestigio per il Südtirol che ha violato il Menti di Vicenza con il gol del difensore Sgarbi. La Triestina ottiene il pareggio sul terreno del Santarcangelo, e rimane nelle posizioni che contano. Pareggio abbastanza utile al Teramo, che ferma sullo 0-0 di partenza l’Albinoleffe. Di seguito la top 11 di TuttoMercatoWeb

PORTIERE

Stefano Mazzini (Pordenone): il giovane portiere di proprietà dell'Atalanta si è messo in mostra con una serie di interventi da applausi.

DIFENSORI

Francesco Karkalis (Virtus Bassano): bella prova del laterale scuola Pescara il quale ha anche trovato la via del gol.

Giovanni Formiconi (Pordenone): prestazione autoritaria del jolly difensivo dei friulani, bravo anche in zona gol con uno stupendo tiro al volo.

Filippo Sgarbi (Sudtirol): a tempo quasi scaduto regala ai suoi la pesantissima vittoria sul campo del Vicenza.

Matteo Patti (Sambenedettese) : si sacrifica in entrambe le fasi di gioco confermandosi un elemento imprescindibile per i marchigiani.

CENTROCAMPISTI

Fabian Tait (Sudtirol) : elemento capace di abbinare qualità e quantità, anche su un campo ostico come quello di Vicenza. Fornisce il suo prezioso contributo.

Salvatore Burrai (Pordenone): leader tecnico e carismatico della mediana neroverde, trova il gol con un grande tiro da fuori area.

Luca Gelonese (Sambenedettese): permette ai suoi di uscire imbattuti dalla trasferta di Fano con un tocco di giustezza.

Massimiliano Carlini (Reggiana): non trova la rete ma crea tantissimi pericoli dalle parti di Volpe.

ATTACCANTI

Pietro Cianci (Reggiana): grande giornata per la punta classe '96 che realizza due gol pesantissimi contro il Gubbio.

Carmine De Sena (Ravenna) : l'ex Paganese si trasforma in uomo partita con una doppietta importantissima sul Mestre.

ALLENATORE

Giovanni Colella (Virtus Bassano): da quando siede sulla panchina giallorossa, la formazione veneta macina gioco e punti ed ora è meritatamente nelle zone alte della classifica.