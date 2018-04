FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: esordio col botto per Zeman jr

Modulo 4-2-4

Karel Zeman

Nel girone B della Serie C dopo 33 giornate il duello per il primato è sempre del Padova, che ha sconfitto con un secco 3-0 il Pordenone. Il secondo posto è occupato dalla Sambenedettese che ha superato in casa il Ravenna. Al terzo posto la Reggiana, che ha vinto in casa nel posticipo contro il Südtirol. Il Bassano perde sul campo della Feralpisalò. Appena un pareggio tra Mestre e Renate in quel di Meda, mentre l’Albinoleffe perde contatti con la zona play-off dopo il ko contro un Fano che sta rosicchiando punti al Gubbio (1-1 degli umbri col Teramo). Comincia invece molto bene Karel Zeman, nuovo tecnico del Santarcangelo, che va a vincere sul terreno del Vicenza, ora ultimo in classifica: i romagnoli sono fuori dalla zona pericolosa. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Tomasch Calore (Teramo): il giovane estremo difensore si mette in mostra con una serie di miracoli pur subendo gol dopo 4'.

DIFENSORI

Luca Ravanelli (Padova): dopo la grande partita col Mestre conferma di vivere uno strepitoso stato di forma contro il Pordenone.

Lorenzo Burzigotti (Gubbio): prestazione difensiva quasi perfetta impreziosita dal gol in avvio nel match col Teramo.

Elia Legati (Feralpisalò): l'esperto centrale scuola Milan mette a segno la rete che consente ai suoi di conquistare l'intera posta in palio col Bassano.

Francesco Rapisarda (Sambenedettese): prestazione di grande generosità sulla corsia mancina dove macina chilometri su chilometri.

CENTROCAMPISTI

Nico Pulzetti (Padova): l'ex Livorno sfodera una prestazione maiuscola realizzando anche la rete del 2-0 con un preciso sinistro infilatosi dritto nel sette.

Francesco Dettori (Feralpisalò): risponde al gol di Proia sfruttando a dovere un'azione nata sugli sviluppi di una rimessa laterale.

ATTACCANTI

Cesarini (Reggiana): l’esterno offensivo granata è stato uno dei migliori in campo. Bravo a procurarsi e a trasformare il rigore che vale tre punti in classifica.

Nicola Bellomo (Sambenedettese): arrivato a gennaio, si è ambientato perfettamente alla corte di Capuano. Arriva anche il primo gol in rossoblu.

Domenico Germinale (Fano): apre le marcature dopo 7' con un tiro stupendo che conferma tutte le sue doti tecniche.

Gianmarco Piccioni (Santarcangelo): si concede una Pasqua da sogno con il gol del sorpasso sul Vicenza scaricando in porta un diagonale preciso alle spalle del mal capitato Valentini.

ALLENATORE

Karel Zeman (Santarcangelo): arrivato in settimana al posto di Cavasin, il figlio del Boemo esordisce con una prova di grinta e carattere su un campo ostico come quello di Vicenza.