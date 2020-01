FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: eurogol di Biasci

Nella foto Biasci

Il Vicenza come il Monza? Presto per dirlo, ma sicuramente i biancorossi hanno avviato una fuga per la vittoria facilitata dal suicidio sportivo delle dirette concorrenti. L’1-1 tra Carpi e Padova favorisce un allungo che potrebbe essere decisivo, troppo modesto il Rimini per contenere le sortite offensive della capolista. Prosegue la crisi della Sambenedettese: l’1-1 con l’Arzignano salva la panchina di Montero, ma ridimensiona le ambizioni. 2-2 pirotecnico tra Modena e Imolese, il ko di Trieste costa caro a mister Modesto. Il Cesena lo ha esonerato nella giornata di ieri. Nel posticipo del Monday night la Reggiana vince di misura sulla FeralpiSalò. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventitreesima giornata nel girone B:

Portiere

Federico Ravaglia (Gubbio): diciannovesima presenza stagionale e porta inviolata nello scontro diretto con il Fano.

Difensore

Luca Barlocco (Vicenza): sfrutta una “papera” di Meli per segnare il gol che mette in ghiacciaia la partita, ma ha avuto comunque il merito di proporsi e di provarci.

Anton Kresic (Padova): non è nuovo a questi inserimenti sulle palle inattive, lo stacco di testa è imperioso e lascia sul posto al retroguardia del Carpi.

Cristiano Bigolin (Arzignano): calcio d’angolo battuto perfettamente da Tazza e colpo di testa vincente che si insacca alle spalle del portiere per l’inaspettato vantaggio a danno della Sambenedettese.

Mickael Varutti (Modena): calcio di punizione battuto dalla destra e intervento del difensore gialloblu che anticipa il diretto marcatore e fa 2-2.

Centrocampisti

Lorenzo Filippini (Gubbio): in settimana il tecnico Torrente ha lavorato molto sulla fase offensiva chiedendo a difensori e centrocampisti di partecipare maggiormente alla manovra. Messaggio recepito in pieno.

Luca Cattaneo (Piacenza): splendido assist di Zappella e tiro in diagonale che non lascia scampo al portiere della Fermana.

Luca Guidetti (FeralpiSalò): segna un gol bellissimo direttamente su calcio piazzato e da posizione non semplice. Forse la rete più bella della giornata.

Attaccanti

Tommaso Biasci (Carpi): sarà pur vero che un gol subito da fallo laterale certifica grosse responsabilità dei difensori avversari, ma l’attaccante si inventa una rete da antologia. Pallone all’incrocio dei pali dopo una finta di corpo di altissimo livello.

Guida Gomez (Triestina): Scrugli e Steffè sfornano due cross di straordinaria fattura, per un calciatore del suo livello è un gioco da ragazzi trasformarli nei due gol che indirizzano la partita a favore degli alabardati.

Simone Guerra (Vicenza): su due traversoni dalla sinistra è il più lesto di tutti ad approfittare delle disattenzioni della retroguardia del Rimini.

Allenatore

Domenico Di Carlo (Vicenza): la sua squadra viaggia a vele spiegate verso la promozione, non era certo un qualcosa di scontato. Il pareggio tra Carpi e Padova facilita ulteriormente la fuga.