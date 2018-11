FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: gol di Diop all'ultimo respiro

Modulo 3-4-3

Diop della Vis Pesaro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Fermana supera di misura il Fano nel derby e resta capolista solitaria. Ancora un ko per il Monza berlusconiano di Brocchi, stavolta cede dinanzi al Pordenone, che si rilancia nei quartieri altissimi della classifica. Vincono in casa Albinoleffe, Sambenedettese e Virtus Verona. Successo fuori casa per la Vis Pesaro. Pari e patta tra Triestina e Vicenza. Di seguito la Top 11 della dodicesima giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Antony Iannarilli (Ternana) – Nel pareggio contro la sorprendente Imolese c’è anche del suo. Il pipelet umbro dice di no a De Marchi, Lanini e Mosti.

Difensori

Corentin Fiore (Imolese) – Il terzino belga disputa una gara attenta contro la Ternana che ci prova ma non fa gol. Corre molto, e gli avversari non riescono a superarlo.

Dramane Konate (Fano) – Con un preciso colpo di testa realizza il gol del 2-1 nella sconfitta di Fermo.

Federico Maccarone (Virtus Verona) - Autentico trascinatore dei veneti, sfodera un'altra prova da applausi contro il Teramo.

Centrocampisti

Luca Ruffini (Albinoleffe) – Realizza il gol del momentaneo 1-0 contro il Renate con un sinistro che non lascia scampo all’estremo delle pantere Cincillà.

Manuel Giandonato (Fermana) – L’ex salernitana realizza su rigore il gol del 2-0 spiazzando con sinistro angolato il portiere ospite Sarr.

Alessio Iovine (Giana Erminio) - Ha il merito di portare in vantaggio i biancoazzurri nella difficile sfida di Gubbio con un destro micidiale che non perdona Marchegiani.

Luca Manarin (Virtus Verona) – Su assist al bacio di Danti l’ex Mantova realizza il gol del momentaneo 1-0 dei suoi contro il Teramo.

Attaccanti

Francesco Stanco (Sambendettese) - Una sicurezza per la categoria, segna il gol del 2-0 che taglia definitivamente le gambe ai bresciani del Salò.

Abou Diop (Vis Pesaro) – Il cecchino senegalese entra nel corso del secondo tempo e a tempo praticamente scaduto fa esplodere di gioia l'intera tifoseria marchigiana con un gol che vale i tre punti nella trasferta di Bolzano.

Leonardo Candelone (Pordenone) – Su assist di Berrettoni ha il merito di portare in vantaggio i neroverdi nella difficile trasferta di Monza.

Allenatore

Attilio Tesser (Pordenone) - La marcia dei ramarri prosegue indisturbata. Gioco e concretezza consentono ai friulani di posizionarsi a solo un punto dalla vetta occupata dalla Fermana.