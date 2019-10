FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: gol lampo di Cesaretti

Modulo 4-3-3

Cristian Cesaretti

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Torna alla vittoria il Padova dopo lo scivolone di Trieste: un super Ronaldo e Santini piegano la resistenza di una Sambenedettese che, fino all’82’, era riuscita a reggere dignitosamente. Alle spalle il Vicenza tiene il passo e batte un Arzignano che fatica tremendamente in fase offensiva. Soltanto 0-0 tra Feralpi Salò e Piacenza, la Reggiana spreca un doppio vantaggio del derby col Rimini e sembra aver pagato mentalmente la prima sconfitta stagionale patita al Menti quasi una settimana fa. Crisi nera in casa Cesena dopo l’ennesimo ko casalingo. Nelle gare giocate ieri, vittorie importanti in trasferta per Triestina, Modena e Vis Pesaro. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo l’undicesima giornata di campionato nel girone A.

Portiere

Mattia Del Favero (Piacenza): Stanco lo grazia al 72’, quando gli passa un pallone che andava soltanto spinto in rete. Poco dopo, sempre su Stanco, è bravo a tuffarsi all’angolino. Fortunato quando Caracciolo colpisce la traversa, ma il suo riflesso praticamente da terra non consente a Scarsella di avventarsi sulla sfera.

Difensori

Alessandro Spano’ (Reggiana): esce spesso in modo elegante palla al piede, forse è l’unico dei difensori a non avere responsabilità sulle marcature del Rimini. Giganteggia nel gioco aereo.

Kevin Vinetot (SudTirol): regala una serata difficile ad un attaccante esperto e di qualità come Sarao. Gioca d’anticipo, lo fa con eleganza e concretezza.

Luca Milesi (Piacenza): anche per lui un pomeriggio di buon livello contro un attacco sempre molto temibile come quello della FeralpiSalò.

Jacopo Rossi (Virtus Verona): altra prova di livello assoluto per questo ragazzo, costante e continuo per tutta la gara. Corre per quattro e gioca sempre con intelligenza tutti i palloni che passano dai suoi piedi.

Centrocampisti

Antonio Palma (Rimini): lo hanno ribattezzato “Mahatma”, è lui l’anima di una squadra che si affida alla sua personalità nei momenti di difficoltà. Confeziona una rete splendida per il pareggio, nel finale sfiora addirittura il gol del vantaggio.

Antonio Cinelli (Vicenza): nel primo tempo è lui a tenere a galla un reparto che spesso va in inferiorità numerica rischiando lo svantaggio. Corona una prova di grande cuore con il gol da 20 metri che consente ai ragazzi di Di Carlo di coltivare legittimamente ambizioni promozione.

Mirko Petrella (SudTirol): entra e la decide. E che gol! Cavalcata di almeno sessanta metri, tre avversari fermi sul posto e conclusione di rara potenza che beffa anche un portiere esperto come Agliardi. Morbida la marcatura dei calciatori del Cesena, ma un approccio così alla gara denota qualità e personalità.

Attaccanti

Cristian Cesaretti (Gubbio): ci mette un minuto per timbrare il cartellino mostrando tempi di inserimento, coraggio, determinazione e qualità. Magic moment per un ragazzo giunto già alla quarta rete stagionale.

Andrea Magrassi (V.Verona): si sta rivelando un bomber assoluto per la categoria, una piacevole rivelazione per i tifosi e una splendida conferma per la società. Doppietta da applausi contro il Ravenna e tre punti in classifica che pesano tantissimo.

Claudio Santini (Padova): approfitta di un momento di sbandamento della difesa della Sambenedettese per recuperare un pallone sulla trequarti e presentarsi a tu per tu con Santurro: conclusione talmente potente da rendere inutile la deviazione del portiere ospite. Entra dalla panchina al 77’, ci mette meno di otto minuti per lasciare il segno. E per lanciare un messaggio all’allenatore.

Allenatore

Stefano Vecchi (SudTirol): non era facile ripartire dopo l’epopea Zanetti, ci sta riuscendo confermando di essere pronti per il calcio dei “grandi”. Sbancare il Manuzzi sa tanto di prova di maturità.