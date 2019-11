FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: il gol di Soleri vale il primato

Modulo 4-3-3

Nella foto l'ex Roma Soleri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il colpo di giornata lo mette a segno il Padova. I biancorossi hanno superato una prova di maturità importante espugnando con merito il Menti di Vicenza, per la circostanza popolato da 13mila spettatori. Uno spot per la categoria. Determinante ancora una volta il centrocampista Ronaldo che, con una punizione magistrale, ha permesso a Pesenti di sbloccare lo 0-0. Continua la crisi in campo esterno del Piacenza, a secco di vittorie in trasferta da cinque turni. Funziona a Gubbio la cura Torrente: gli umbri, su un campo al limite della praticabilità, gettano il cuore oltre l’ostacolo e battono il Modena. Nel posticipo di ieri sera la FeralpiSalò strapazza la Triestina. Già finito l’effetto Gautieri? Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la tredicesima giornata di campionato nel girone B.

Portiere

Stefano Minelli (Padova): ottimo intervento nel primo tempo su Vandeputte: la palla gli rimbalza quasi davanti alle mani e la devia in corner con un riflesso eccellente. Ordinaria amministrazione nella ripresa.

Difensori

Matteo Lovato (Padova): Guerra e Marotta sono clienti scomodissimi, se la cava con disinvoltura. Ottima prestazione del centrale biancoscudato, impeccabile dall’inizio alla fine.

Paolo Rozzio (Reggiana): l’eroe che non ti aspetti, il match winner di giornata. Al 97’ trova le forze necessarie per portarsi in avanti, troppo ghiotta l’occasione su palla inattiva per un ragazzo bravo nel gioco aereo come lui. Scelta azzeccata, il suo colpo di testa è perfetto e fa impazzire di gioia i tifosi amaranto. Sempre attento su Volpicelli e Cernigoi.

Cristiano Bigolin (Arzignano): sta conquistando la maglia da titolare settimana dopo settimana, l’allenatore del resto aveva detto che per tutti ci sarebbe stato spazio. Prova autoritaria sul campo del Fano.

Stefano Rossoni (Carpi): bravissimo a riprendersi dopo un piccolo errore al terzo minuto, sulla corsia di competenza è devastante e crea più di un imbarazzo al malcapitato Grassini. La sblocca con un gesto tecnico da attaccante, sforna cross a ripetizione per i compagni specialmente su palla inattiva.

Centrocampisti

Tommaso Morosini (SudTirol): allo spirare della partita indovina una traiettoria imprendibile che vale un punto prezioso e il suo settimo sigillo stagionale. Un girone d’andata decisamente straordinario.

Nicola Malaccari (Gubbio): il campo è in pessime condizioni e i ragazzi del Modena corrono e non poco, ma la sua prestazione è di altissimo livello. Innumerevoli i palloni recuperati, il mister gli chiede di provarci anche dalla distanza e viene accontentato parzialmente.

Daniel Onescu (Virtus Verona): il Piacenza fuori casa non vince da una vita e l’allenatore si affida ad un calciatore molto abile in fase di interdizione, ma anche negli inserimenti in area senza palla. Vista la prestazione si tratta di una scelta azzeccata.

Attaccanti

Edoardo Soleri (Padova): il classe '97 segna il gol forse più importante della sua carriera, sulla velenosa punizione di Ronaldo tocca il pallone quel tanto che basta per spiazzare portieri e difensori.

Tommaso Biasci (Carpi): propositivo, guizzante, intraprendente, pronto anche a dare una mano quando si tratta di correre e lottare. Freddo dal dischetto, pronto ad approfittare di ogni errore della difesa. Splendido un lancio no-look per Vano, roba di categoria superiore.

Tommy Maistrello (Fermana): “Sono qui per rilanciarmi” aveva dichiarato nel giorno della presentazione alla stampa, la doppietta in extremis in una partita così sentita può rappresentare la svolta della sua stagione.La difesa del Cesena non è impeccabile, ma i suoi continui movimenti in area sono da centravanti vero.

Allenatore

Salvatore Sullo (Padova): qualche prestazione altalenante non cancella un percorso straordinariamente positivo. Serviva la prova perfetta per espugnare un campo infuocato, il blitz di Vicenza sa tanto di fuga anticipata.