FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: Kargbo decide il big match

Modulo 3-4-3

Nella foto Kargbo

Un girone che sta diventando sempre più interessante dove si registra l’ennesimo successo di un Vicenza capace di passeggiare ad Imola a cospetto di una squadra ormai lontana parente della matricola terribile che sognò la serie B fino a giugno. Risale anche il Modena che, dopo il cambio di guida tecnica, ha vinto tre partite su tre restituendo entusiasmo alla piazza. Blitz esterno di un Cesena altalenante, ma ben radicato nella zona sinistra della classifica, Rimini in caduta libera come testimoniato dalla sesta sconfitta di fila. Nel posticipo di ieri sera, il big match tra Reggiana e Padova è vinto dai romagnoli grazie al gol di Kargbo. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la diciannovesima giornata di campionato nel girone B.

Portiere

Christian Puggioni (Vis Pesaro): non poteva sognare un avvio migliore. Un miracolo su Caracciolo permette alla sua squadra di difendere il pareggio e portare a casa un punto prezioso.

Difensori

Antonio Pergreffi (Piacenza): il difensore con il vizio del gol non si smentisce nemmeno stavolta. L’impercettibile deviazione di un avversario non toglie nulla a una giocata degna di un attaccante di razza: tiro da 20 metri e palla all’angolino.

Giovanni Zaro (Modena): primo gol in campionato per il difensore, bravissimo a sfruttare l’ennesimo assist stagionale di Sodinha.

Andrea Ciofi (Cesena): l’attacco dell’Arzignano non è certo tra i più prolifici, ma ci sono calciatori rapidi e sguscianti che tiene a bada con disinvoltura e senza alcuna sbavatura.

Centrocampisti

Stefano Giacomelli (Vicenza): il classico gol “alla Del Piero”, pezzo tipico di un vasto repertorio. Che sia un calciatore di categoria superiore non ci sono dubbi, la rete dello 0-3 strappa applausi anche al pubblico locale. Quinto sigillo stagionale per il trascinatore della capolista.

Ilario Iotti (Fermana): scende in campo per la sedicesima partita consecutiva e non tradisce le attese, il jolly del centrocampo riesce a supportare indifferentemente entrambe le fasi.

Domenico Franco (Cesena): l’ex Salernitana ci mette diciassette minuti per sbloccare il risultato e incanalare la partita sul binario giusto. Del resto stiamo rimarcando da settimane i suoi progressi e non sorprende sia il migliore in campo.

Simone Della Latta (Piacenza): anche questa settimana viene inserito nella top undici del girone B, lui che sta contribuendo alla scalata dei biancorossi con uno splendido girone d’andata. Sempre presente in ogni azione pericolosa.

Attaccanti

Samuele Maurizi (Carpi): quando Jelenic batte un calcio piazzato è manna dal cielo per gli attaccanti, sugli sviluppi di un corner salta più in alto di tutti e pietrifica il portiere della Samb senza dargli nemmeno il tempo per abbozzare un intervento.

Pablo Granoche (Triestina): condanna il Rimini alla sesta sconfitta consecutiva regalando tre punti fondamentali agli alabardati. Nel momento di difficoltà ecco il guizzo del matador biancorosso.

Augustus Kargbo (Reggiana): decide il big match di giornata grazie a un colpo di testa che non dà scampo a Minelli. E' il quinto centro stagionale per l'attaccante granata di proprietà del Crotone.

Allenatore

Giancarlo Riolfo (Carpi): in un girone altamente competitivo ha avuto il merito di dare subito identità e gioco alla squadra. I gol sono sempre arrivati, si denota anche una maggior solidità difensiva.