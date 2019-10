FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: Marotta trascina il Vicenza

Modulo 3-4-3

Vince ancora il Padova, lo fa sul difficile campo della Fermana soprattutto grazie ad un primo tempo perfetto. I biancoscudati hanno già avviato la fuga per la vittoria, facilitati dalla discontinuità di Carpi e Piacenza e dal fatto che la Reggiana, pur super in avvio, non sembra possa rappresentare un ostacolo per il primo posto. Molto bene Vicenza e Sambenedettese (occhio ai marchigiani, hanno qualità in tutti i reparti), la Triestina vince la seconda partita di fila ma non basterà a Princivalli per restare in panchina come tecnico della prima squadra. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la settima giornata di campionato nel girone B.

Portiere

Riccardo Tosi (Arzignano) contro la Reggiana si è rivista la difesa arcigna delle primissime giornate, guidata con bravura da un pipelet attento tra i pali e sicuro nelle uscite.

Difensori

Daniel Cappelletti (Vicenza): sulla corsia di competenza è un fattore, spinge tantissimo e riesce a rendersi pericoloso addirittura con le rimesse laterali. Da una di queste scaturisce il vantaggio dei biancorossi.

Andrea Ciofi (Cesena): se l’Imolese non è riuscita ad attaccare con continuità è merito dell’ottima prestazione del reparto difensivo. I romagnoli stanno crescendo molto e lui è stato il migliore in campo. Al 64’ rischia di essere sostituito per infortunio, ma stringe i denti e combatte insieme ai compagni fino alla fine.

Mirko Miceli (Sambenedettese): la sua squadra ha vinto in scioltezza grazie alle prodezze di Di Massimo e alla freddezza di Frediani, ma come sarebbe andata a finire se al 25’ non avesse salvato sulla linea con un miracolo il tiro a botta sicura di Raffini?

Centrocampisti

Marco Frediani (Sambenedettese): splendida doppietta per il centrocampista marchigiano, sempre più fulcro del gioco di Montero. Nel primo tempo la mette dentro dopo appena 15 minuti sfruttando una corta respinta del portiere, azione praticamente identica nella ripresa con meriti da dividere con lo scatenato Di Massimo. Al posto giusto al momento giusto, è il man of the match in quel di Ravenna.

Lorenzo De Grazia (Modena): la prima vittoria in campionato coincide con la doppietta di un centrocampista completo e che ha scalato progressivamente posizioni nelle gerarchie dell’allenatore. Determinante proprio quando il clima stava diventando pesante.

Henrique Rolim Paulinho (Triestina): non si lascia condizionare dall’ammonizione subita al 40’, anzi prosegue la sua partita fatta di corsa, cuore e qualche bella giocata.

Alessio Benedetti (Gubbio): in una partita dalle poche emozioni ha il merito di proporsi e di provarci. Solo il palo gli nega la gioia del gol.

Attaccanti

Yves Baraye (Padova): un acuto da tre punti su un campo difficile per tutti. Semina il panico nella retroguardia della Fermana saltando due uomini con finte ubriacanti e una straordinaria rapidità: prende la mira e non perdona Gemello.

Alessandro Marotta (Vicenza): doppio passo e destro all’angolino dalla distanza che non lascia scampo al neo entrato Giacomel, un lampo di classe proprio quando sembrava dovesse essere sostituito. In questa categoria gli attaccanti fanno la differenza e lui sta riprendendo a segnare con continuità.

Matteo Rover (SudTirol): la zampata sul finale che evita minuti ulteriori di sofferenza per la difesa ospite. Terzo squillo in sei partite, una media da giocatore vero.

Allenatore

Salvatore Sullo (Padova): chiedete a tanti colleghi più esperti se sia davvero così semplice guidare una corazzata reduce da una retrocessione. Sta facendo benissimo e la vittoria di Fermo è frutto non solo di qualità, ma anche della capacità di saper soffrire tipica di chi si è calato nella realtà della categoria con la mentalità giusta.