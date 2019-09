FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: Paponi non si ferma più

Modulo 4-3-3

Nella foto Paponi

E’ la settimana della Reggiana. Festeggiato il centenario, gli amaranto vincono il derby con il Carpi e si candidano ad essere l’anti Padova. I biancoscudati hanno la meglio del Cesena e si confermano difesa assolutamente imperforabile. Continuando così sarà stabilito il record assoluto per la categoria. In attesa che venga ufficializzato il nome del nuovo allenatore si rialza la Triestina, clamoroso invece il tonfo interno della FeralpiSalò che ha licenziato il tecnico Zenoni. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la sesta giornata di campionato nel girone B.

Portiere

Davide Narduzzo (Reggiana): nel giorno della festa del centenario regala ai tifosi una parata spettacolare in zona Cesarini. Vano si sta dimostrando un bomber implacabile, il portierone amaranto lo ipnotizza dagli undici metri e mantiene la porta inviolata.

Difensori

Andrea Scrugli (Triestina): a volte frettoloso, a volte impreciso. Sforna, però, un assist delizioso per la rete del vantaggio siglata da Costantino. Nel complesso presidia la zona di competenza con personalità.

Luca Milesi (Piacenza): per senso della posizione e intelligenza tattica uno dei migliori in campo, con il risultato ancora in bilico ha il merito di compiere un paio di salvataggi determinanti. Zero sbavature e tanta pulizia negli interventi.

Giorgio Gianola (Vis Pesaro): uscire indenni dal Menti contro una squadra come il Vicenza non è semplice per nessuno. A tratti i padroni di casa assediano l’area di rigore avversaria, ma lo 0-0 finale certifica l’ottima performance della retroguardia.

Andrea De Vito (Fano): il difensore mancino fa la sua ottima figura sul difficile campo della FeralpiSalò contribuendo in modo determinante alla conquista della vittoria.

Centrocampisti

Tommaso Morosini (Sudtirol): l’azione del vantaggio è di quelle belle. Lancio in profondità di Ierardi per Petrella, cross preciso dalla destra e inserimento perfetto del centrocampista che batte Gemello con un diagonale in controbalzo imprendibile. E’ il fulcro del gioco e un elemento imprescindibile, non a caso seguito da qualche club di categoria superiore

Riccardo Cazzola (Virtus Verona): l’esperienza che serve in una squadra molto giovane e che aveva assolutamente bisogno di lui. Sta trovando la miglior condizione e il mister gli concede la quinta chance di fila dal primo minuto, lo ripaga con un gol bello quanto prezioso.

Enrico Baldini (Fano): sblocca il risultato al 32’ con un siluro rasoterra dai 20 metri che si infila imparabilmente alle spalle di De Lucia. Da quel momento in poi prende coraggio e diventa devastante. Il migliore in campo.

Attaccanti

Stefano Scappini (Reggiana): gli amaranto approfittano di un errato disimpegno della difesa del Carpi per confezionare la ripartenza perfetta. Marchi inventa il cross, lui arriva prima di tutti e trafigge l’incolpevole Nobile.

Daniele Paponi (Piacenza): cinque gol in sei partite, non male per chi si era presentato sbagliando un calcio di rigore. Primo squillo al 15’: pallonetto da 20 metri e pallone in fondo al sacco. Si ripete nel secondo tempo sfruttando un assist di Cacia.

Edoardo Soleri (Padova ): si sta progressivamente ritagliando il suo spazio, lui che in teoria non primeggiava nelle gerarchie a causa della grande concorrenza nel ruolo. Regala tre punti importanti con un bel gol in avvio di primo tempo che mette immediatamente la strada in discesa.

Allenatore

Gaetano Fontana (Fano): non poteva sognare un pomeriggio migliore. Emblematico l’abbraccio con la squadra dopo la rete dello 0-3 che sa tanto di liberazione dopo settimane difficili per i calciatori e per la società.