focus Serie C, la Top 11 del girone B: Spagnoli-gol piega il SudTirol

Modulo 4-3-3

Anche il girone B è stato condizionato dai rinvii per il Coronavirus, allarme che ha spinto la Lega competente e le autorità a non far correre rischi agli spettatori. Si era partiti con il no alla sfida interna del Piacenza, poi la situazione italiana è peggiorata e sono state assunte precauzioni a 360°. Il Vicenza, intanto, è sceso in campo tornando alla vittoria in quel di Cesena, ridimensionando definitivamente le ambizioni dei romagnoli. Ottimo pareggio del Gubbio contro la Reggiana, Galderisi esordisce con un 1-1 a Fermo laddove Neglia continua a segnare e dare spettacolo. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventisettesima giornata nel girone B.

Portiere

Federico Ravaglia (Gubbio): una partita di grandissima attenzione per il portiere eugubino. Non deve compiere miracoli particolari, ma mantiene la concentrazione necessaria fino al 90’ giganteggiando nelle uscite.

Difensori

Dramanè Konate (Gubbio): pomeriggio ad alta intensità per il difensore di Torrente, capace di metterci tanta concretezza e anche un pizzico di eleganza.

Riccardo Gatti (Fano): Chinellato è cliente abbastanza scomodo, disputa una partita di grande attenzione e ne contiene le giocate con efficacia. Perfetto.

Alessandro Lambrughi (Triestina): si piazza su Mokulu e non lo fa mai passare. L’attaccante del Ravenna è fisicamente più forte, lui se la cava con esperienza e non sbaglia un colpo.

Manuel Daffara (V.Verona): quando una partita finisce 0-0 si pensa ad una gara noiosa e senza emozioni, in realtà il pareggio contro il Rimini ha consentito comunque di mettere in vetrina le doti di un "ragazzo" che ha mille polmoni e ha saputo interpretare il ruolo alla perfezione.

Centrocampisti

Samuele Parlati (Fano): segna il quarto gol stagionale con un inserimento perfetto dalle retrovie, un colpo di testa che non lascia scampo al portiere e sblocca una partita incanalata sullo 0-0.

Antonio Cinelli (Vicenza): la sua conclusione non è irresistibile, ma basta per battere il portiere e consentire alla sua squadra di tornare al successo dopo qualche settimana di fisiologico calo.

Lorenzo Remedi (Rimini): il giocatore che ogni mister vorrebbe allenare, una duttilità tattica di categoria superiore. Sfiora il gol due volte dal limite dell’area, una gioia che avrebbe meritato.

Attaccant i

Samuele Neglia (Fermana): sta continuando a segnare con continuità, si può parlare senza problemi di gran colpo di mercato. Realizza il rigore del provvisorio vantaggio.

Alberto Spagnoli (Modena): un piatto destro al volo su cross di Davì non lascia scampo al portiere del SudTirol, conclusione impeccabile per potenza e precisione. Ci riprova ad inizio ripresa, palla a lato di un soffio tra gli applausi del pubblico. Il gol dell'ex

Francesco Margheggiani (Vis Pesaro): trafigge Ginestra con un magistrale colpo di testa favorito da una marcatura troppo morbida. La partita era ormai finita, ci ha creduto fino alla fine regalando il primo punto a mister Galderisi.

Allenatore

Vincenzo Torrente (Gubbio): già da un po’ di tempo avrebbe meritato una menzione nella nostra rubrica. E’ tornato a Gubbio dopo il miracolo sportivo del 2010-11, ha rivitalizzato una squadra che sembrava destinata alla retrocessione. Arrivasse la salvezza senza playout bisserebbe l’impresa con la Sicula di un anno fa. Un tecnico preparatissimo, che meritava questa chance dopo le esperienze sfortunate di Salerno e Vicenza.