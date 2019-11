FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: torna al gol Volpicelli

Modulo 3-4-3

Nella foto Volpicelli

Il Vicenza vince ancora, il Padova risorge e dà un calcio alla crisi, il SudTirol subisce la beffa al 95’ in quel di Trieste. Si può sintetizzare così la situazione nel raggruppamento B, laddove il Piacenza continua a deludere le aspettative (0-0 interno con una Imolese in ripresa) e tante nobili decadute stentano a trovare la necessaria continuità. Basti pensare al Modena, sconfitto per 1-0 nel derby di Cesena. A San Benedetto è alta tensione: la vittoria per 2-0 sulla FeralpiSalò sa tanto di prova di maturità, ma le parole del presidente in sala stampa gettano ombre sul futuro. Patron Fedeli ha minacciato di lasciare tutto a fine stagione, in quel caso occorrerebbe trovare un acquirente con urgenza. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la sedicesima giornata di campionato nel girone B.

Portiere

Daniel Offredi (Triestina): decisivo due volte su Mazzocchi, se al 90’ la gara è ancora ferma sullo 0-0 lo deve anche al suo portiere. Importante anche un riflesso su Morosini: il fantasista ci prova dalla distanza, ma il muro alabardato deva in corner con grande prontezza e senso della posizione.

Difensori

Stefano Pellizzari (Ravenna): sarà pur vero che la difesa non brilla e becca tre gol da un Gubbio coriaceo e ben messo in campo, ma lui merita un’ampia sufficienza per aver segnato una rete importante. Pareggiare a fine primo tempo ha senza dubbio rappresentato un fattore determinante.

Alessandro Ligi (Carpi): prova autorevole del centrale biancorosso, sempre attento in marcatura sia su Magrassi, sia su Danti. Anche di testa è il padrone dell’area di rigore.

Gian Maria Rossi (Imolese): serviva una partita perfetta per tornare a casa dal Garilli di Piacenza con un risultato positivo, la fase difensiva ha rappresentato un punto di forza anche grazie alla sua splendida prestazione.

Centrocampisti

Rafa Munoz (Gubbio): al minuto numero 23 dà il via alla sagra del gol, con qualità e un pizzico di fortuna. Un paio d’assist “no-look” fanno la gioia degli amanti del calcio.

Ivan Varone (Reggiana): sesto gol stagionale per un centrocampista che già con la Carrarese aveva fatto la differenza. Inserimento perfetto e rete fondamentale per alimentare il sogno playoff.

Matteo Mandorlini (Padova): si iscrive a referto nella giornata in cui sono i subentranti a fare la differenza. Il mister gli dà fiducia in corso d’opera, lo ripaga con la conclusione vincente che consente di vincere la partita e di dare un calcio alla mini-crisi.

Orazio Pannittieri (Vis Pesaro): sblocca il risultato al 36’ sfruttando una deliziosa sponda di Grandolfo: mix di potenza e precisione per un calciatore che sta migliorando partita dopo partita.

Attaccanti

Giuseppe Borello (Cesena): ci prova in tutti i modi: di testa, di destro, dalla distanza, su palla inattiva. Ironia della sorte segna nella maniera più inaspettata: il tiro dal limite dell’area è debole e centrale, ma il portiere del Modena va in tilt e sbaglia clamorosamente.

Emilio Volpicelli (Sambenedettese): esultanza alla Cristiano Ronaldo per celebrare il secondo gol in campionato. Nel momento di maggiore pressione della FeralpiSalò mette la partita in ghiacciaia con un sinistro precisissimo e troppo angolato per il pur bravo De Lucia.

Davis Mensah (Triestina): allo spirare della partita segna il gol che riapre il campionato dei biancorossi e restituisce serenità a tutto l’ambiente. Bravissimo a controllare un pallone non facile e a depositarlo in fondo al sacco dopo aver saltato un avversario con una finta ubriacante

Allenatore

Giancarlo Riolfo (Carpi): la sua squadra esprime sempre un calcio interessante, conferma del fatto che alla base di ogni gara c’è un lavoro specifico ben strutturato. Con qualche innesto a gennaio può diventare un candidato al salto di categoria attraverso i playoff.