FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone B: tripletta per Zammarini

Modulo 4-3-3

Zammarini del Pordenone

Grazie alla vittoria dell’Albinoleffe per 1 a 0 contro la Reggiana (-8), nel posticipo di ieri sera, il Padova torna matematicamente in Serie B con due giornate d’anticipo. In seconda posizione la Sambenedettese (-7), travolta malamente a Pordenone per 4-0. Al quarto posto troviamo il Südtirol che vince in zona Cesarini sulla Feralpisalò. Colpi del Gubbio che si è imposto sul terreno del Bassano, del Fano che è andato a vincere in casa della Triestina, e del Renate che ha violato il campo del Santarcangelo. Ravenna vittorioso sul Vicenza. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com:

PORTIERE

Giacomo Volpe (Gubbio): bella prova del pipelet scuola Juventus bravo neutralizzare tutti i tentativi di Fabbro e soci.

DIFENSORI

Mattia Gennari (Fermana): a dieci minuti dallo scadere, realizza il gol del pareggio grazie ad un delizioso colpo di testa.

Andrea Venturini (Ravenna): con uno spettacolare destro a giro nel finale di partita, chiude la pratica Vicenza.

Matteo Di Gennaro (Renate): l'ex Parma annulla Piccioni contribuendo al successo esterno dei nerazzurri.

Paolo Frascatore (Sudtirol) : a tempo quasi scaduto, supera Caglioni con un imperioso stacco di testa regalando ai suoi tre punti preziosissimi.

CENTROCAMPISTI

Roberto Zammarini (Pordenone): il talentuoso centrocampista classe '96 di proprietà del Pisa si concede una giornata da sogno mettendo a segno addirittura una tripletta.

Francesco Bergamini (Gubbio): trova il primo gol stagionale trasformando al bacio un calcio di punizione nei minuti finali.

Carmine Giorgione (Albinoleffe): sempre attento, non sbaglia praticamente niente. Tante sgroppate sull’out destro, serve un paio di palle gol all’attaccante Kouko.

ATTACCANTI

Manuel De Luca (Renate): ribatte in porta un pallone respinto dal portiere confermando di avere uno spiccato senso del gol.

Simone Guerra (Feralpisalò): sempre più capocannoniere del girone B, mette a segno il diciannovesimo gol stagionale che purtroppo non basta ai fini del risultato.

Alex Rolfini (Fano): il talentino del Carpi regala ai granata un prezioso successo approfittando di un clamoroso regalo di Troiani

ALLENATORE

Paolo Zanetti (Sudtirol): il successo sulla Feralpisalò conferma la determinazione della sua squadra, formazione insidiosa per tutti.