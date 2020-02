FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone B: Zamparo si concede il bis

Modulo 3-4-3

La notizia di giornata è il mezzo passo falso casalingo del Vicenza. Certamente non si può sempre vincere e nulla cancella l’ottima cavalcata dei ragazzi di mister Di Carlo, un plauso anche a Vincenzo Torrente che sta facendo miracoli con una squadra che rese grande nel 2010 e che potrebbe salvare senza nemmeno passare per i playout. Sarebbe una seconda impresa dopo quella dell’anno scorso con la Sicula Leonzio. Alle spalle dei veneti si ferma il Carpi (2-2 con il Rimini in rimonta), la Reggio Audace soffre col Fano ma vince e si porta a -5. Risultato ad occhiali per la Triestina in casa con la Virtus Verona, il Padova di Mandorlini si impone per 4-0 sulla Vis Pesaro e sogna di avviare una clamorosa ed entusiasmante rimonta. Nel posticipo del Monday Night la Fermana si aggiudica il derby contro la Sambenedettese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventiquattresima giornata nel girone B:

Portiere

Alessandro Giacomel (V.Verona): un autentico muro, una prestazione rimarcata anche da tanti quotidiani nazionali. Attentissimo ogni volta che Lodi batteva un calcio piazzato, decisivo nel finale su Procaccio e Maracchi.

Difensori

Roberto Codromaz (Rimini): non poteva immaginare un debutto migliore. Sfrutta un cross di Letizia e la sblocca di testa: un grande bigliettino da visita per i tifosi.

Andrea Coda (Gubbio): sul difficilissimo campo della capolista Vicenza ci pensano lui e il portiere Ravaglia a trascinare la squadra verso un pareggio fondamentale e che sa tanto di svolta.

Matteo Pinton (V.Verona): sarà pur vero che il portiere ha salvato la porta in almeno quattro circostanze, ma la difesa veneta ha retto e anche bene. Ottima una chiusura su Procaccio: sembrava fosse stato saltato, ha recuperato invece da grande giocatore.

Centrocampisti

Davide Buglio (Padova): secondo gol in due settimane per il terzino biancoscudato, bravo a beffare Puggioni con una traiettoria maligna dai 25 metri.

Francesco Ardizzone (Cesena): sfrutta uno splendido cross di Zampano per battere l’incolpevole Mazzini di testa. Nella circostanza è bravissimo a beffare Pergreffi, uno dei difensori più attenti e scrupolosi della categoria.

Fausto Rossi (Reggio Audace): giocatore di livello assoluto, non a caso fino a poco tempo fa nel mirino di top club di categoria superiore. La squadra esprime un gran calcio e lui è il direttore d’orchestra.

Marco Beccaro (SudTirol): sfrutta al meglio una giocata di Casiraghi e Tait per segnare il 2-0 da posizione non semplice. Poco prima aveva sfornato un assist perfetto per Rover.

Attaccanti

Fabio Scarsella (FeralpiSalò): decide una partita combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte con un gol al 35’ favorito da un inserimento perfetto e da un movimento che spiazza difensori e portieri del Modena.

Matteo Rover (SudTirol): prima mezz’ora devastante, a ritmi altissimi. Da tempo non lo si vedeva così determinato. La sblocca con bravura sfruttando un bell’assist di Beccaro.

Luca Zamparo (Reggio Audace): un ritorno trionfale per quest’attaccante, autore di quattro reti in due partite. In questo caso la sblocca di testa su angolo di Radrezza, poi raddoppia su calcio di rigore prima di sfiorare il tris in diverse circostanze.

Allenatore

Stefano Vecchi (SudTirol): la sua squadra continua a produrre un gioco spumeggiante tra le mura amiche, ne fa le spese un Arzignano non pervenuto e tornato a casa con un pokerissimo sul groppone.