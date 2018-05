FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: Auteri, lo specialista della C

Modulo 3-4-3

Gaetano Auteri

Nella penultima giornata del girone C si registra la promozione in Serie B del Lecce, grazie alla vittoria di misura sulla Paganese e ai rispettivi stop del Trapani, (2-2 interno contro il Monopoli), e del Catania, sconfitto 2-1 in casa del Matera. Dietro vincono la Juve Stabia che batte 1-0 il Siracusa, il Cosenza, che rifila una sonora manita a domicilio alla Virtus Francavilla. In zone retrocessione il Bisceglie salva la categoria battendo tra le mura amiche la Casertana. Vittoria anche del Rancing Fondi che batte in trasferta l’Akragas. I fondiani sfideranno la Paganese nei play-out. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoweb.com

PORTIERE

Lys Gomis (Paganese): il bravo portiere dei campani nulla può su Armellino, però evita altri cinque gol ai giocatori del Lecce, in particolare Mancosu e Di Piazza, mostrando comunque di essere uno degli ultimi ad arrendersi.

DIFENSORI

Dario Polverini (Racing Fondi): non ha avuto grosse difficoltà a contenere gli attaccanti dell’Akragas, piuttosto evanescenti. Non spreca un pallone.

Giuseppe Abruzzese (Fidelis Andria): si rende autore di una partita molto attenta in difesa, concede poco agli attaccanti del Rende e anche in fase di impostazione è molto sicuro.

Leonardo Sernicola (Matera): ha ancora birra in corpo nella fase finale del secondo tempo, lo dimostra sfruttando con celerità il passaggio di Di Livio e andando a segnare il gol del successo, fondamentale, sul Catania.

CENTROCAMPISTI

Lorenzo Longo (Monopoli): l'esterno si improvvisa in pratica bomber, andando a realizzare una doppietta su un campo difficile come quello del Trapani.

Alessandro Mastalli (Juve Stabia): il centrocampista mantiene una certa freddezza trasformando nel finale il rigore del successo. Bravo in fase di costruzione.

Domenico Franco (Rende): realizza il gol del pareggio per la sua squadra che si qualifica ai play-off, e l'ha segnato nel giorno della sua centesima presenza tra i professionisti.

Andrea Risolo (Bisceglie): va in rete per primo contro la Casertana ed è particolarmente ispirato, recupera molti palloni e li sa gestire anche bene.

ATTACCANTI

Lorenzo Di Livio (Matera): messo sull'ala, gioca un'ottima partita contro un pur forte avversario come il Catania. Segna un gol ed è bravo a effettuare l'assist per la rete di Sernicola.

Matteo Di Piazza (Lecce): non ha segnato alla Paganese, però ha creato diverse azioni per la propria squadra. Ha sicuramente contribuito alla risalita dei salentini in B.

Gennaro Tutino (Cosenza): molti spazi per l'esterno offensivo napoletano, che ci si butta a capofitto e realizza anche due reti contro la malcapitata Virtus Francavilla.

ALLENATORE

Gaetano Auteri(Matera): la sua squadra varrebbe 54 punti, è gravata da 9 punti di penalizzazione, ma sul campo vale quanto la Juve Stabia che è già approdata da tempo ai play-off. I lucani sono nuovamente rientrati in corsa (anche se è in arrivo una nuova penalizzazione) grazie alla vittoria sul Catania. Continuano a esprimere il miglior gioco della terza serie.