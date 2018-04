FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: Di Piazza raggiunge la doppia cifra

Modulo 3-4-3

Dopo la giornata numero 35 nel girone C, il Lecce si è riavvicinato alla promozione diretta in B: la capolista, con i gol di Lepore e Di Piazza, ha steso per 2-0 il Racing Fondi e conserva quattro punti in più sulla seconda. Il Catania è secondo in graduatoria avendo superato fuori casa per 3-1 l’Akragas (già retrocesso), mentre in terza posizione c’è il Trapani, fermato sull’1-1 dalla Fidelis Andria. La Juve Stabia consolidano la quarta posizione grazie al successo interno sul Monopoli. Successo preziosissimo per il Catanzaro, bravo a imporsi per 1-0 in casa sul Siracusa, e ancora più pesante l’affermazione in chiave playoff della Casertana, che vince 1-0 a Rende. Appena un pareggio a Brindisi tra la Virtus Francavilla e il Matera. La Reggina vince a Bisceglie e “vede” la salvezza diretta. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Umberto Saracco (Cosenza): il bravo portiere rossoblù, che negli ultimi anni si è dimostrato all’altezza della maglia di titolare, si è difeso bene contro la Sicula Leonzio compiendo alcuni interventi preziosi, oltre a quello sul calcio di rigore di Arcidiacono.

DIFENSORI

Franco Lepore (Lecce): continua a ben figurare nelle partite dei giallorossi. Segna un gol prezioso per i suoi che passano in vantaggio con il Racing Fondi.

Filippo Lorenzini (Casertana): nel corso della stagione si è dimostrato un acquisto azzeccato e ha contribuito all’escalation dei falchetti, in grado di vincere a Rende e a non subire gol. È giovane, nato nel 1995, ma è già esperto.

Cristian Riggio (Catanzaro): con un suo gol i giallorossi sconfiggono un Siracusa in difficoltà di risultati. Ora la salvezza è solo una formalità.

CENTROCAMPISTI

Daniele Donnarumma (Monopoli): l’ex Nocerina gioca molto bene contro la Juve Stabia. E’ andato vicino al gol in diverse occasioni. Tanta roba.

Francesco Lodi (Catania): gioca una partita di grande qualità. Segna un bel gol al termine di uno scambio con Curiale.

Marcello Quinto (Fidelis Andria): realizza, con un colpo di testa, una rete che permette ai suoi di trovarsi momentaneamente in vantaggio in casa del Trapani.

Tommaso D’Orazio (Cosenza): suo il gol con cui i calabresi riescono a vincere a Lentini. Realizza di testa, battendo sugli sviluppi di una palla inattiva la difesa della Sicula Leonzio.

ATTACCANTI

Jacopo Sciamanna (Reggina): bravo a farsi trovare pronto e a infilare in rete il pallone dell’uno a zero calabrese in casa del Bisceglie.

Matteo Di Piazza (Lecce): chiude il match contro il Racing Fondi nei minuti finali. Dieci reti segnate fino a ora: raggiunta la doppia cifra. Un’altra stagione da incorniciare. Chapeau

Simone Simeri (Juve Stabia): undicesimo gol stagionale per lui. Sblocca la partita contro il Monopoli, con la rete dell’uno a zero. Pronto per il grande salto…

ALLENATORE

Luca D’Angelo (Casertana): ad oggi i falchetti sono in piena zona play-off. Gran merito è dell’ex tecnico del Bassano che ha saputo dare un’impronta di gioco alla squadra.