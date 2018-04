FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: Evacuo da dieci e lode

Modulo 4-3-3

Felice Evacuo

Nel girone C solo un pareggio per il Lecce allenato da Fabio Liverani, bloccato sul pareggio dal Siracusa nella trentatreesima giornata: dopo il gol dei salentini con Marino è arrivato il pareggio di De Silvestro. Ora il Lecce ha 65 punti, due in più del Catania (4-0 a Catanzaro) e del Trapani (1-0 casalingo con il Matera). Sale nuovamente il Monopoli, che ha violato il campo del Rende per 1-0 (biancorossi in crisi di risultati). Risalgono anche Cosenza (successo 2-1 a Castellammare sulla Juve Stabia) e Sicula Leonzio (2-0 contro il Fondi). Torna a vincere la Virtus Francavilla, 1-0 sul derelitto Akragas, mentre il pareggio sta benissimo alla Fidelis Andria con il Bisceglie. Paganese e Casertana pareggiano 1-1, con i falchetti che rimangono al momento fuori dalla zona play-off e gli azzurrostellati invischiati nel gruppo play-out. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Matteo Tomei (Siracusa): risulta il migliore della propria squadra sul campo del Lecce. I salentini hanno fatto di tutto per vincere, ma il portiere aretuseo ha risposto sempre alla grande, in particolare su Di Piazza.

DIFENSORI

Andrea De Rossi (Sicula Leonzio): presidia con autorevolezza la fascia destra, fornendo il suo contributo nella prestazione molto solida dei bianconeri, che hanno fatto la differenza contro il Fondi.

Lino Marzorati (Juve Stabia): nella retroguardia stabiese risulta essere il migliore, ed è anche puntuale nell'andare a segnare un gol contro una difesa cosentina che era rimasta fino ad allora molto attenta.

Kastriot Dermaku (Cosenza): il centrale fa ottima guardia contro le punte della Juve Stabia, segna anche un gol, e risulta essere tra i migliori in campo.

Pasquale Fazio (Trapani): come sempre fornisce un'ottima prestazione nella difesa granata, ed è bravissimo ad arginare le folate offensive del Matera.

CENTROCAMPISTI

Giuseppe Carriero (Casertana):: gioca una partita di grande sostanza in zona mediana contro la Paganese. Sostanzialmente è tra i più bravi.

Marco Biagianti (Catania):: contro il Catanzaro si comporta benissimo nella linea mediana, risultando essere quello che ha sbagliato di meno. Dai suoi piedi partono le azioni più pericolose dei rossoazzurri.

Leonardo Longo (Monopoli):: mancavano pochi istanti alla conclusione del match, e l’ha deciso lui, con il tiro che non ha lasciato scampo al portiere del Rende. Con questa rete i pugliesi si sono rilanciati in zona play-off.

ATTACCANTI

Mauro Bollino (Sicula Leonzio): gli avversari non riescono a fermarlo e pagano dazio, perché lui va in rete e riesce a procurarsi anche un rigore.

Felice Evacuo (Trapani): il centravanti continua a rivelarsi decisivo per i granata, il suo unico gol realizzato al Matera vale tre punti. Decimo gol stagionale in 18 partite da titolare! Chapeau

Valerio Anastasi (Virtus Francavilla): con il suo gol i pugliesi ottengono una vittoria che sfuggiva da qualche mese.

ALLENATORE

Alessandro Calori(Trapani): vince la sua centesima partita da allenatore, contro il Matera. E' la vittoria che dona ulteriori speranze ai granata per arrivare in testa. Ha capito che la squadra non può fare a meno del bomber (183esimo gol in carriera) Felice Evacuo.