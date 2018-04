FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: Furlan infrange i sogni del Catania

Modulo 4-3-3

Nella foto Furlan

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con la vittoria 2-1 ottenuta ieri sera a Catania, per i gol di Palumbo e Marras, il Trapani fa indirettamente un favore al Lecce, che pur non avendo giocato, nel girone C resta primo a quota 71, con 4 punti in più sulla coppia Trapani-Catania. Staccatissima al quarto posto la Juve Stabia, che è stata sconfitta al Pinto da una Casertana che scoppia di salute: 3-1 per i falchetti che non perdono da cinque partite e hanno vinto le ultime due. Monopoli e Virtus Francavilla costrette a dividersi la posta con un pareggio. A 49 punti c’è il Rende, bravo a vincere il derby di Cosenza per 3-0 con i gol di Actis Goretta, Viteritti e Gigliotti. Grande delusione dei tifosi cosentini. La Sicula Leonzio bada al sodo e vince 2-1 sulla Paganese nonostante l’uomo in meno. Siracusa e Bisceglie finiscono 1-1, stesso risultato di Racing Fondi-Catanzaro. Il Matera, a dispetto della penalizzazione in classifica vince in casa della Fidelis Andria. La Reggina conquista la salvezza rifilando due gol al retrocesso Akragas. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Jacopo Furlan (Trapani): si esalta soprattutto nel secondo tempo del derby di Catania, sui tentativi di Manneh, di Curiale e di Russotto in particolare. Strepitoso.

DIFENSORI

Giuseppe Agostinone (Virtus Francavilla): il cursore laterale ha ben pochi cedimenti, e riesce anche ad attaccare con una certa continuità.

Giuseppe Cuomo (Rende): calciatore molto promettente, non commette errori in fase difensiva. Cresce partita dopo partita. Il Crotone lo segue con interesse…

Filippo Lorenzini (Casertana): regge alle spalle di tutti e offre una buonissima prestazione contro gli attaccanti della Juve Stabia che pure erano temuti alla vigilia.

Daniele Liotti (Siracusa): su calcio di punizione realizza la rete del momentaneo vantaggio. Quinto gol per stagionale per lui. Ha fatto meglio di tanti attaccanti.

CENTROCAMPISTI

Antonio Palumbo (Trapani): il giovane centrocampista scuola Samp si propone molto bene davanti a ventimila spettatori. Il suo tiro vale il primo gol granata a Catania.

Giacomo Casoli (Matera): schierato in posizione avanzata, risulta tra i migliori della propria squadra. Suo il gol decisivo che regala tre punti vitali alla squadra di Auteri.

Francesco Marano (Sicula Leonzio): grande prova per l’ex Casertana. Combatte su ogni pallone e mette in continua apprensione la difesa della Paganese.

ATTACCANTI

Simone Addessi (Racing Fondi): calcia di sinistro una punizione magistrale che non lascia scampo al portiere del Catanzaro.

Alessandro De Vena (Casertana): subentrato nel secondo tempo, offre il suo contributo (doppietta) che consente ai suoi di vincere il derby con la Juve Stabia.

Gustavo Actis Goretta (Rende): calciatore bravo tecnicamente, ha un senso del gol notevole. Abile a sfruttare l’occasione sulla seconda palla e a portare in vantaggio i suoi a Cosenza.

ALLENATORE

Alessandro Calori (Trapani): vince il derby di Catania e questo consente ai suoi di rafforzare il piazzamento in classifica che al momento è il secondo in condominio con gli etnei. I granata saranno avversari ostici nei play-off.