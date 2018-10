FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: il bel gol in rovesciata di Sarao

Modulo 4-2-4

Nella foto Manuel Sarao

Nel raggruppamento meridionale di serie C, il Trapani è sempre solitario in testa con la vittoria di misura sul Bisceglie. Tra Casertana e Catania, il pari scontenta entrambe. Cresce il Catanzaro, nettamente vittorioso a Pagani. Da applausi le imprese esterne di Virtus Francavilla, Rieti e Potenza. Conferma di forza della Vibonese, che in casa ha avuto ragione della Cavese. Nel posticipo di ieri pomeriggio la Reggina supera di misura il Siracusa. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:dopo la sesta giornata di campionato:

Portiere

Andrea Dini (Trapani) - Determinante nel successo dei siciliani sul Bisceglie. Nel primo tempo nega il gol a Jakimovski, nella ripresa salva su De Sena.

Difensori

Daniele Celiento (Catanzaro) - Il terzino scuola Napoli, schierato sul centro destra in una difesa a tre, si rende protagonista di una prestazione impeccabile, in difesa e in attacco, dove supporta costantemente la manovra.

Errico Altobello (Vibonese) - Prova superba del centrale nativo di Cava dei Tirreni contro la sua Cavese. Assolutamente insormontabile nel corso dei novanta minuti.

Cécé Franck Pepe (Rieti) - Realizza un gol pesante, che regala il successo alla sua squadra sulla Sicula Leonzio.

Juan Ramos (Trapani) - Sempre puntuale e utile alla causa con le sue sgroppate.

Centrocampisti

Carlo De Risio (Catanzaro) - Ottima prova del centrocampista giallorosso, che realizza il terzo gol contro la Paganese con un bel destro dalla distanza.

Mario Coppola (Potenza) - Una garanzia per i lucani, fornisce esperienza e qualità alla mediana rossoblù.

Attaccanti

Davis Curiale (Catania) - Porta momentaneamente in vantaggio gli etnei sulla Casertana con un preciso colpo di testa.

Antonio Floro Flores (Casertana) - Fa esplodere il "Pinto" regalando in extremis il gol del pareggio contro il Catania con un tap-in.

Carlos França (Potenza) - L'italo-brasiliano realizza un'importante doppietta sul difficile campo del Rende, approfittando di due svarioni della retroguardia calabrese.

Manuel Sarao (Virtus Francavilla) - Realizza un gol da antologia con una magistrale rovesciata che regala ai suoi compagni il successo in quel di Matera.

Allenatore

Gaetano Auteri (Catanzaro) -Conosce a menadito la categoria e lo sta dimostrando ancora una volta. Guida i calabresi nel roboante successo per 4-0 sul campo della Paganese.