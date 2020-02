FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone C: Liotti decide il big match

Modulo 3-4-3

Nella foto Liotti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel girone meridionale si registrano i passi falsi delle più dirette inseguitrici, mentre la Reggina allunga in classifica superando nel big match del Monday night la Ternana. Il Bari, senza brillare e trascinato più dai singoli che dal gioco corale, impatta per 2-2 nel catino infuocato del Monopoli. Copertina di giornata per Giuseppe Fella, svincolato fino ad agosto ed oggi bomber implacabile del girone. Cade clamorosamente il Potenza (1-4 contro la Sicula), con lo stesso risultato il Catanzaro risale e forse condanna il Rieti alla retrocessione in serie D. Nella giornata degli 0-0 ecco il pareggio in extremis dell’Avellino con il Francavilla; ossigeno puro dopo una settimana di polemiche e tensioni legate alla diatriba societaria che ha spinto gli ultras a disertare gli spalti a tempo indeterminato. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la venticinquesima giornata nel girone C:

Portiere

Marius Adamonis (Sicula Leonzio): due ottimi interventi su Golfo e Murano, ma in generale un atteggiamento positivo che trasmette serenità a una delle difese più perforate della categoria. Promosso.

Difensori

Maicol Origlio (Rende): non era semplice opporsi agli attaccanti della Paganese, per caratteristiche insidiosi soprattutto lontano dalle mura amiche. Non ha sbagliato nulla.

Alessio Sabbione (Bari): quarto acuto stagionale per il difensore-goleador, abile a ricaricare la squadra con la sua grinta dopo lo svantaggio in quel di Monopoli. La difesa biancoverde gli lascia troppo spazio, lui prende la mira e non lascia scampo al portiere.

Tommaso Silvestri (Catania): non certo una new entry della nostra rubrica. Uno dei pochi calciatori etnei che sta mantenendo un rendimento costante ed elevato.

Centrocampisti

Daniele Liotti (Reggina): un gol tanto bello, quanto importante nel rompere gli equilibri di una partita difficilissima. Il suo sinistro da fuori è imprendibile per Iannarilli che può solo raccogliere la palla in fondo al sacco.

Federico Zenuni (Francavilla): approfitta di una corta respinta di Dini e di una marcatura troppo morbida dei calciatori dell’Avellino per siglare il vantaggio da posizione non certo semplice. Un gesto tecnico mix di coraggio e ottima tecnica di base.

Emmanuel Besea (Viterbese): l’errore di Tomei è clamoroso, così come è preciso e ingannevole il lancio di Molinari. Per lui è un gioco da ragazzi depositare il pallone nella porta sguarnita.

Giacomo Casoli (Catanzaro): stravince il duello con Zanchi, sistemato in posizione più avanzata proprio per contenerne le sfuriate nell’uno contro uno. Sempre presente nelle azioni decisive, cerca anche il gol co un paio di tentativi dalla distanza. Assist decisivo per Di Piazza.

Attaccanti

Giuseppe Fella (Monopoli): calciatore completo, il vero trascinatore della squadra pugliese. Nel momento più difficile della gara tira fuori dal cilindro un’autentica magia che vale il pareggio e rianima il pubblico locale.

Matteo Di Piazza (Catanzaro): di piede e addirittura di petto, una doppietta che gli vale l’etichetta di colpo del mercato invernale. Non a caso il suo addio ha causato la reazione stizzita dei tifosi del Catania. Si è presentato ai nuovi tifosi come meglio non poteva, la sensazione è che abbia trovato l’ambiente giusto al momento giusto. Devastante e troppo forte per la timida ed impacciata difesa del Rieti.

Filippo Scardina (Sicula Leonzio): una doppietta che manda al tappeto il Potenza, “tanta roba” per una squadra che fa una grande fatica a segnare soprattutto contro le prime della classe. Primo tempo faraonico.

Allenatore

Gaetano Auteri (Catanzaro): sarà pur vero che ha ereditato una situazione non così drammatica e un calendario agevole, ma da quando è tornato ha praticamente sempre vinto. Non scopriamo oggi il suo valore in categoria.