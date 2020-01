FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone C: Parisi, solito show

Modulo 3-4-3

Nella foto Parisi

© foto di Matteo Ferri

Cade la Reggina, travolta a Castellammare da una Cavese praticamente perfetta. Il 3-0 rende onore ai metelliani, meno alla tifoseria che purtroppo è stata protagonista in negativo per alcuni scontri all’esterno dello stadio che hanno indispettito una società che ha sempre chiesto al pubblico di assumere un comportamento corretto per contribuire alla crescita del progetto. Tornando all’aspetto meramente calcistico, alle spalle degli amaranto risale la Ternana che si porta a -9 sbancando Potenza in 10 contro 11 grazie ad una rete di Vantaggiato all’87’ su clamoroso errore della retroguardia di casa. Il Bari continua ad avanzare a singhiozzo: solo al 95’ è arrivato l’1-1 a Viterbo. La Paganese conferma il momento no del Monopoli e vince in trasferta con una rete rocambolesca e fortunosa dell’eterno Calil, 1-1 interno dell’Avellino che ferma la Vibonese con mezza squadra fuori tra infortuni e squalifiche confermandosi capolista…per legni colpiti. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la seconda giornata di ritorno nel girone C:

Portiere

Raffaele Ioime (Potenza): l’intervento a metà ripresa su Partipilo è spettacolare, un tuffo all’incrocio frutto di senso della posizione e potenza fisica. Salva il salvabile, poi viene “tradito” da un compagno di squadra.

Difensori

Mariano Stendardo (Paganese): Fella è uno dei bomber più prolifici della categoria, ci vuole tutta la sua esperienza per contenerlo. Ci riesce con grande bravura.

Andrea Tiritello (Francavilla): corre per due, recupera tanti palloni e svolge alla perfezione i dettami tattici dell’allenatore a cospetto di una corazzata come il Catania.

Fabio Tito (Vibonese): gara di grande attenzione e applicazione per l’esperto difensore, che vince tutti i duelli con Albadoro cavandosela con disinvoltura.

Centrocampisti

Fabiano Parisi (Avellino): un fenomeno, un predestinato. Pronti, via e colpisce il palo tra gli applausi del pubblico. Sul finire del primo tempo ristabilisce la parità con una prodezza che fa impazzire di gioia Eziolino Capuano

Angelo D’Angelo (Casertana): sta segnando con continuità, un po’ come accaduto negli ultimi anni da capitano dell’Avellino. Una doppietta preziosa che consente di restare agganciati al treno playoff.

Davide Petermann (Vibonese): fredda Tonti con una conclusione in diagonale agevolata dalla morbida marcatura della difesa biancoverde.

Antonio Matera (Cavese): segna un gol meraviglioso dopo 10 minuti, quando toglie la ragnatela dall’incrocio con un bolide che fa impazzire il popolo metelliano.

Attaccanti

Daniele Vantaggiato (Ternana): un errore clamoroso di Panico spiana la strada a un giocatore del suo calibro che, a tu per tu con Ioime, non può che ringraziare e lanciare il guanto di sfida alla Reggina.

Simone Magnaghi (Teramo): realizza con un destro potente e imparabile il gol della vittoria, servito alla perfezione da Soprano che approfitta di una corta respinta di Polverino.

Nicholas Bensaja (Viterbese): mira al secondo palo e beffa Frattali dopo 3 minuti rispedendo al mittente la voglia matta del Bari di fare un sol boccone dell’avversario e vendicare il clamoroso ko interno dell’andata. Prova autorevole.

Allenatore

Salvatore Campilongo (Cavese): non poteva che essere il condottiero dei metelliani ad essere premiato come mister della settimana. La sua squadra gioca un calcio splendido e aggressivo annichilendo la capolista ancora imbattuta.