FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: per Vasileiou gol da record

Modulo 4-3-3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel raggruppamento meridionale di serie C, il Trapani perde con la Cavese e viene raggiunto in testa alla classifica dalla Juve Stabia che pareggia sul campo della Reggina. Belle vittorie fuori casa per Siracusa e Rende, successo casalingo, invece, per la Sicula Leonzio. Fermate sul pari Bisceglie e Catanzaro, rispettivamente da Paganese e Monopoli. Nel posticipo del Monday night la Casertana impatta 1 a 1 contro la Vibonese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la nona giornata di campionato:

Portiere

Paolo Branduani (Juve Stabia) - Determinante nel pareggio tra le Vespe e la Reggina, grazie ai suoi interventi prodigiosi. Incolpevole sul gol calabrese.

Difensori

Francesco Bruno (Cavese) - Fornisce un apporto costante alla squadra sia in fase di spinta che in quella di contenimento.

Matteo Solini (Reggina) - Realizza un gol pesante di testa, che regala il pareggio alla sua squadra contro la capolista Juve Stabia.

Alessandro Minelli (Rende) - Il gioiellino scuola Inter alza il muro in difesa e realizza con freddezza il penalty con cui i calabresi aprono le marcature contro la Virtus Francavilla.

Salvatore Tazza (Paganese) - Contro il Bisceglie trova il suo secondo centro stagionale con una zuccata vincente.

Centrocampisti

Daniel Onescu (Bisceglie) - Mette a segno il primo gol stagionale con un perfetto piattone dal limite dell'area.

Michael Folorunsho (Virtus Francavilla) - Il nigeriano realizza il gol con un comodo tap-in, che però non basta ai suoi per evitare la sconfitta col Rende.

Santo D'Angelo (Sicula Leonzio) - Regala tre punti importanti ai suoi con una rete in pieno recupero contro il Potenza.

Attaccanti

Thomas Vasileiu (Rieti) - Il centravanti greco entra nella storia realizzando il gol più veloce di sempre nel calcio professionistico italiano. Un gol dopo appena sei secondi di gioco che però non è bastato alla sua squadra per evitare la sconfitta contro il Siracusa.

Carmine De Sena (Bisceglie) - Firma il primo centro stagionale trasformando con freddezza un calcio di rigore che permette ai pugliesi di riacciuffare la Paganese sul pareggio.

Giacomo Parigi (Paganese) - Un gol e un assist per la punta toscana, rivelatesi decisive nel 2-2 degli azzurrostellati sul campo del Bisceglie.

Allenatore

Giacomo Modica (Cavese) - Il rendimento degli aquilotti, partiti in sordina ad inizio campionato, è fin qui sorprendente. Il tecnico siciliano guida i suoi uomini nel prestigioso successo interno contro la capolista Trapani.