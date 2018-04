FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: primi gol per Cernigoi

MODULO 4-3-3

Con il gol di Marco Mancosu, il Lecce scaccia la crisi e batte la Reggina 1-0: i salentini sono sempre al primo posto a 4 turni alla fine del campionato nel girone C. Il Catania fa di tutto per vincere, ma ottiene appena un pareggio nel posticipo del Monday night contro la Juve Stabia: ora gli etnei hanno 4 punti in meno della capolista. Incidente di percorso per il Trapani, sconfitto dalla Virtus Francavilla che è rientrata in corsa per la zona play-off. Al quarto posto va il Monopoli, che ha superato il Bisceglie in casa. Casertana e Sicula Leonzio finiscono sull’1-1, mentre il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro si conclude 0-0. Il Rende espugna il campo del Matera. Prevale la Paganese per l’atipico punteggio esterno di 5-4 sul Racing Fondi. La Fidelis Andria batte per 1 a 0 il fanalino di coda Akragas. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

PORTIERE

Mirko Albertazzi (Virtus Francavilla): la sua bravura è soprattutto quella di tenere inviolata la propria porta contro i giocatori del Trapani, che nel primo tempo sono molto minacciosi dalle sue parti.

DIFENSORI

Danilo Colella (Fidelis Andria): difende molto bene e soprattutto è l’autore del gol che decide il match con l’Akragas. Sono tre punti di platino in chiave salvezza.

Vincenzo Camilleri (Sicula Leonzio): il centrale sfrutta alla perfezione l'occasione su palla inattiva e consente ai suoi di portar via un punto comunque importante dal Pinto di Caserta.

Giordano Maccarrone (Virtus Francavilla): gioca una partita grintosa e attenta contro gli attaccanti del Trapani.

Franco Lepore (Lecce): si comporta in modo egregio e contro la Reggina, che sperava di ottenere quantomeno il pareggio, è piuttosto bravo a difendere e soprattutto a spingersi in avanti.

CENTROCAMPISTI

Marco Mancosu (Lecce): è bravissimo a sfruttare l’occasione favorevole contro la difesa della Reggina. La sua rete consente comunque ai suoi di restare in testa.

Nicholas Bensaja (Paganese): il centrocampista realizza il gol vincente nella partita contro il Fondi, quinto per lui in campionato. Tre punti vitali in chiave salvezza.

Carlos Biason (Virtus Francavilla): il suo gol, arrivato con una conclusione da molto vicino, consente ai suoi di sconfiggere una compagine forte come il Trapani.

ATTACCANTI

Iacopo Cernigoi (Paganese): la punta scuola Milan segna una doppietta così come Cesaretti, mostrando di essersi integrato bene con il suo partner d’attacco.

Manuel Sarao (Monopoli): il centravanti sblocca con un gol il derby pugliese con il Bisceglie e raggiunge quota otto. Secondo cannoniere dopo Giuseppe Genchi.

Angelo Nolè (Racing Fondi): pur espulso, sicuramente è stato bravo. È risultato essere l’elemento più positivo dell’attacco laziale.

ALLENATORE

Gaetano D’Agostino (Virtus Francavilla): seconda vittoria consecutiva per la squadra che sta rientrando in corsa per accedere ancora una volta ai play-off. I suoi hanno interpretato bene la gara contro una squadra forte come il Trapani. Adesso occorre continuità.