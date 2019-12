FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone C: Reginaldo sul gong

Modulo 3-4-3

Nella foto Reginaldo

Prosegue la marcia della Reggina verso la promozione in serie B. Scortata da una marea di tifosi, la formazione di Toscano soffre più del previsto contro la Sicula Leonzio, ma vince per 2-1 grazie al guizzo di Reginaldo in zona Cesarini. Nel post partita proteste veementi dei padroni di casa all’indirizzo dell’arbitro, con la tradizionale minaccia di far giocare la Berretti la prossima gara. Alle spalle degli amaranto risale il Bari (3-0 a Caserta), molto bene anche il Potenza che regola una buona Paganese per 1-0. Passi falsi per Ternana e Catania, l’Avellino di Capuano non smette mai di stupire e centra la quarta vittoria di fila in piena emergenza. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la diciannovesima giornata di campionato nel girone C.

Portiere

Pasquale Pane (Picerno): non capita tutti i giorni che il migliore in campo militi nella squadra sconfitta. Se il Picerno regge fino al 92’ lo deve esclusivamente agli interventi prodigiosi del numero uno.

Difensori

Luca Martinelli (Catanzaro): prestazione autorevole sotto tutti i punti di vista, riesce a battere un superlativo Pane con un colpo di testa a tempo quasi scaduto.

Andrea Esposito (Catania): tap-in vincente sugli sviluppi di una mischia che consente di evitare l’ennesima sconfitta in trasferta per gli etnei.

Zivko Atanasov (Viterbese): risolve in zona Cesarini una partita incredibilmente intensa e combattuta. Ha il merito di gettarsi nella mischia a tempo scaduto e subito dopo la doccia fredda dell’1-1. Coraggio premiato con gli interessi.

Centrocampisti

Fabiano Parisi (Avellino): il nuovo Modric, per dirla alla Capuano, non tradisce le attese. E’ giovanissimo, ma ha la fame e la personalità del calciatore di vecchia data. Sblocca il risultato con una prodezza che vale il prezzo del biglietto: tre avversari saltati in scioltezza e pallone all’incrocio dei pali.

Manuel Ricci (Potenza): da quando è arrivato a Potenza sta ricoprendo tutti i ruoli. Che sia esterno offensivo nel 3-5-2, ala nel 4-3-3 o addirittura trequartista non fa differenza: corsa e qualità al servizio della squadra e innumerevoli cross per i compagni.

Luca Lulli (Cavese): rientra in campo dopo tanto tempo, in un momento di sofferenza per i metelliani. Mezz’ora circa nelle gambe e un buon impatto sulla partita.

Zaccaria Hamlili (Bari): De Laurentiis lo sta seguendo con interesse, convinto possa in futuro indossare anche la maglia del Napoli. E’ lui a sbloccare una partita complessa con un tiro a pelo d’erba che consente di giocare il secondo tempo ad una sola metà campo.

Attaccanti

Ferreira Da Silva Reginaldo (Reggina): fa impazzire i tifosi con un colpo di testa a tempo praticamente scaduto che permette di continuare la fuga verso la promozione. E’ proprio in queste gare complesse che i bomber d’esperienza possono fare la differenza.

Jacopo Murano (Potenza): sblocca il risultato a inizio ripresa indovinando la conclusione giusta su assist di Franca. Nulla da fare per Baiocco e altri tre punti in classifica per alimentare il sogno promozione.

Simone Simeri (Bari): in settimana si era parlato dell’interesse di alcuni club di B, lui ha avuto il merito di non farsi condizionare e di scendere in campo con la concentrazione giusta. Propizia la prima rete con un tiro dalla distanza che manda in tilt la difesa della Casertana, raddoppia a porta vuota sfruttando una bella giocata di Antenucci.

Allenatore

Ezio Capuano (Avellino): se non è un miracolo poco ci manca. Ha plasmato il gruppo a sua immagine e somiglianza sbancando Monopoli in piena emergenza. Quarto successo di fila e classifica inimmaginabile fino a un mese e mezzo fa.