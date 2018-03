FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: Saraniti firma il gol della vittoria

Saraniti del Lecce

Alla trentesima giornata, il Lecce continua a essere la formazione leader nel girone C avendo sconfitto nel posticipo del Monday Night il Cosenza con il gol di Saraniti. Il Catania ha fatto comunque il suo dovere battendo in casa la Reggina, e tutelando il secondo posto. Si stacca il Trapani che trova più difficoltà del previsto in casa col Bisceglie e fa 2-2. Finisce 1-1 tra Rende e Juve Stabia, pareggio con eguale risultato anche tra Monopoli e Paganese, mentre il Siracusa ottiene solo uno 0-0 con la Virtus Francavilla. In casa dell’Akragas vince la Sicula Leonzio, che vede sempre più vicino il primo obiettivo che è la permanenza nei professionisti. Per la Fidelis Andria un successo prezioso sul Catanzaro, che rilancia le ambizioni di salvezza diretta degli andriesi. Ancora un successo per la Casertana che nel posticipo di ieri sera supera 1-0 il Fondi con rete di Alfageme: i campani hanno agganciato il Bisceglie nella zona play-off. Di seguito la Top 11 di TuttomercatoWeb.com

PORTIERE

Mirko Albertazzi (Virtus Francavilla): difende bene la propria porta e la sua squadra rimane imbattuta contro un Siracusa temibile. Almeno tre i suoi interventi degni di nota, uno dei quali su Mancino.

DIFENSORI

Giuseppe Cuomo (Rende): difensore molto giovane, merita la fiducia del suo allenatore e realizza il gol del momentaneo vantaggio sulla Juve Stabia.

Filippo Lorenzini (Casertana): gioca una partita eccellente nella difesa rossoblù, facendo passare pochissimi palloni dietro le sue spalle.

Vincenzo Camilleri (Sicula Leonzio): non ha difficoltà nel presidiare la propria zona di competenza contro un avversario comunque poco consistente. Non commette praticamente errori.

Carlo Crialese (Juve Stabia): ottimo il suo inserimento sul passaggio in profondità di Paponi, il tiro vale il pareggio a Rende su un campo difficile.

CENTROCAMPISTI

Nicola Mancino (Siracusa): l’ex casertana gioca un’ottima partita. Ha una forza fisica da fare invidia a un ventenne. Cerca più volte il gol ma non lo trova grazie anche alla bravura del portiere avversario Albertazzi. Con Liotti sulla fascia di competenza va a nozze…

Marcello Quinto (Fidelis Andria): impiegato nel ruolo a lui più congeniale si disimpegna bene e riesce a essere di aiuto per la squadra.

Marco Mancosu (Lecce): suo è l’assist per il gol decisivo di Saraniti, a testimonianza che riesce sempre a tenere costante l’azione offensiva dei suoi, ed è rapidissimo a servire il compagno al centro.

ATTACCANTI

Andrea Saraniti (Lecce): ha segnato il gol che ha consentito ai salentini di espugnare un campo difficile come quello di Cosenza. Resta il capocannoniere del girone.

Davis Curiale (Catania): è stato bravo a capitalizzare le occasioni avute, con cinismo, e approfittando delle situazioni a lui più favorevoli.

Eugenio D’Ursi (Bisceglie): mette a segno due gol in un campo non facile contro una squadra offensiva. I pugliesi escono indenni dal Provinciale di Trapani.

ALLENATORE

Luca D’Angelo (Casertana): la squadra ha vinto la quarta partita sulle ultime cinque, dimostrando di essersi ripresa decisamente. Dopo un avvio di campionato non esaltante, ora i falchetti sembrano poter strizzare l’occhio agli spareggi che contano.