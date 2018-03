FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: Turchetta castiga il Lecce

Modulo 4-4-2

ll campionato potrebbe addirittura essersi riaperto nel girone C: il Lecce capolista è stato sconfitto dalla Casertana al Pinto con il gol di Turchetta. A sette giornate dalla fine, pugliesi sempre primi con 64 punti, quattro in più del Catania (6-0 alla Paganese) e del Trapani (1-0 in casa del Rende). Nei quartieri alti si registra anche il successo del Matera a danno del Bisceglie, mentre il Siracusa ottiene solo lo 0-0 nel posticipo del Monday night con la Reggina. Ko inaspettato per il Monopoli, 0-2 con il Catanzaro, ma inaspettato anche il pareggio del Cosenza 0-0 con l’Akragas. Prezioso il successo 2-1 della Fidelis Andria contro la Sicula Leonzio. Sospesa la partita tra Virtus Francavilla e Juve Stabia per impraticabilità del terreno di gioco, si riprenderà mercoledi 18 aprile ore 14.30 dal minuto 56 sul risultato di 0-0. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoweb.com

PORTIERE

Emanuele Nordi (Catanzaro): si difende bene dagli attacchi dei giocatori del Monopoli che provano a fargli gol ma senza successo

DIFENSORI

Andrea Tiritiello (Fidelis Andria): il difensore realizza il suo secondo gol consecutivo in campionato, contro una Sicula Leonzio. Regala tre punti vitali ai suoi in chiave salvezza.

Luca Pagliarulo (Trapani): segna ancora un altro gol con la maglia granata, si tratta addirittura del ventesimo in otto anni, è decisivo per il successo. Il capitano guida con autorevolezza la retroguardia che rende evanescente l’attacco del Rende.

Manuel Ferrani (Reggina): l’esperto difensore si erge a protagonista del match. Le palle aeree sono tutte preda della sua testa. Invalicabile.

Fabrizio Danese (Akragas): si comporta bene nel contenere le folate offensive dei calciatori del Cosenza, che provano continuamente a fare gol ma senza successo.

CENTROCAMPISTI

Francesco De Giorgi (Catanzaro): entra benissimo in partita e realizza la rete del momentaneo uno a zero al Monopoli. Gli sono bastati pochissimi minuti per poterlo fare. Gran bel tiro.

Francesco Lodi (Catania): è un riferimento per i compagni a centrocampo, non a caso distribuisce la manovra con saggezza e serve molti assist per le punte.

Giuseppe Carriero (Casertana): offre una gran prestazione contro un avversario ostico come il Lecce, sbaglia poco e niente.

Giuseppe Maimone (Matera): si inserisce sempre con una certa pericolosità, e va in gol contro un ottimo Bisceglie.

ATTACCANTI

Gianluca Turchetta (Casertana): ancora un gol determinante per lui in campionato, stavolta a danno della capolista Lecce. I rossoblù, che avevano vinto sul Siracusa anche con un suo gol, hanno messo altri tre punti in classifica che valgono l’entrata nei play-off.

Maks Barisic (Catania): l'attaccante mostra di essere in giornata di grazia, infliggendo due dei sei gol con cui i rossoazzurri battono la Paganese. Gli avversari non riescono a prenderlo.

ALLENATORE

Luca D'Angelo (Casertana): dimostra che la sconfitta di Reggio Calabria è stata un incidente di percorso, e che i falchetti sono diventati squadra forte in grado di rialzarsi dopo una caduta. Al Pinto i campani hanno battuto addirittura il Lecce che era tantissimi punti avanti. La vittoria vale la zona playoff. Il merito? Del suo allenatore…