FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del girone C: Tutino si porta a casa il pallone

Modulo 3-5-2

Gennaro Tutino

© foto di Fabio Sebastiani

Tanti gol (trentadue) nell’ultima giornata del girone C. Il Lecce già promosso in B prende quattro schiaffi a Monopoli mentre il Catania, che si riprende il secondo posto in classifica, supera con un punteggio tennistico (6-1) il Rende. Perde la seconda posizione il Trapani che viene sconfitto 4-2 dal Cosenza. In zona play-off la Juve Stabia ottiene un punto a Reggio Calabria e si assicura il quarto posto. La Casertana rifila un tris al Matera mentre il Bisceglie supera in trasferta il Fondi. Scialbo 0-0 tra Paganese e Catanzaro. Gli azzurrostellati affronteranno nei play-out il Fondi. La gara di andata si giocherà al Purificato il 19 maggio mentre il ritorno si disputerà al Marcello Torre di Pagani il 26 maggio. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Riccardo Galli (Paganese): subentra dopo pochi minuti a Gomis e sfodera una prestazione sontuosa mantenendo inviolata la porta. Prodigiosa la parata sul colpo di testa di Infantino a inizio ripresa.

DIFENSORI

Mirko Drudi (Trapani): bella prova dell'esperto centrale granata che annulla gli attaccanti avversari.

Roberto Sabato (Catanzaro): è sempre l'ultimo ad alzare bandiera bianca, tiene lontani gli avanti della Paganese dalla porta.

Paride Pinna (Casertana): chiude la regular season con un gran gol dai venti metri. Una rete da applausi.

CENTROCAMPISTI

Daniele Donanrumma (Monopoli): trova un gol che impreziosisce l'ennesima prestazione gagliarda dell'anno.

Adriano Mezavilla (Reggina): sfrutta tutta la sua esperienza per sbloccare il risultato nell'ultima partita dell'anno contro la sua ex squadra.

Richard Martinez (Virtus Francavilla): il fantasista nativo di Lambaré mette a segno il gol del definitivo pareggio ad Andria e regala ai suoi l’accesso ai playoff.

Maxime Giron (Bisceglie): l'ex Avellino chiude col botto il campionato trovando una rete decisiva sul campo del Fondi.

Nicola Mancino (Siracusa): ritrova il campo dopo diverse giornate di stop forzato dando come sempre il suo contributo.

ATTACCANTI

Gennaro Tutino (Cosenza): l'attaccante classe 96 scuola Napoli si regala una gioia immensa realizzando tre gol nell'ultima gara della stagione regolamentare.

Andrea Russotto (Catania): conferma di avere qualità da categoria superiori anche negli ultimi 90' del campionato.

ALLENATORE

Luca D'Angelo (Casertana): porta la squadra meritatamente nei play-off (settimo posto) dove i falchetti proveranno a recitare un ruolo da protagonisti.