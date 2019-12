FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 di andata nel girone B

Modulo 4-3-3

Nella foto Di Carlo

© foto di Andrea Rosito

Tutti si aspettavano un Padova ammazzacampionato, invece il raggruppamento B ha regalato sorprese a non finire. Il Vicenza ha chiuso il girone d’andata meritatamente al primo posto, merito anche della saggezza di una guida tecnica a caccia di riscatto dopo alcune retrocessioni consecutive. Di Carlo ha avuto l’umiltà di passare dalla A alla C in una piazza che conosce benissimo e, ad ora, i risultati gli danno ragione. I biancoscudati, invece, pur con una corazzata hanno sofferto più del previsto dilapidando il vantaggio accumulato nelle prime dieci giornate. Abbastanza deludente il rendimento della Triestina, come certificato dai tre cambi di guida tecnica, regge bene il Carpi trascinato da Vano. Di seguito la nostra top 11:

Portiere

Matteo Grandi (Vicenza): non potevamo che premiare colui che difende i pali della porta meno perforata del girone. Davanti a sé ha una retroguardia di ferro, ma quando chiamato in causa ha sempre risposto presente.

Difensori

Daniel Cappelletti (Vicenza): un apporto preziosissimo alla causa per questo calciatore che ha saputo adattarsi a prescindere dallo schieramento tattico. A tre o a quattro, esterno di spinta o terzino basso che mantiene la posizione in base all’avversario. Un punto di riferimento per tutti.

Antonio Pergreffi (Piacenza): il difensore con il vizio del gol non ha tradito le attese nemmeno quest’anno. Riconfermarsi dopo un campionato eccellente non è mai semplice, ci sta riuscendo anche grazie alla spinta di un ambiente che lo stima e lo aiuta a rendere al massimo delle sue potenzialità.

Alessandro Spanò (Reggiana): contro Modena e Vicenza le due prestazioni migliori, un mix di qualità e quantità. Un lieve infortunio a novembre ne ha frenato l’ascesa nel momento più positivo della stagione, ma resta il baluardo della retroguardia amaranto.

Alessandro Ligi (Carpi): è il cervello della squadra, il calciatore sempre al posto giusto al momento giusto. Forse non eccessivamente appariscente, ma tremendamente concreto. La società ha fatto di tutto per trattenerlo, i risultati stanno dando ragione alla dirigenza.

Centrocampisti

Pompeu Da Silva Ronaldo (Padova): dopo l’esperienza di Novara, la sua carriera sembrava in fase calante. Del resto in pochi anni è passato dalla A con la Lazio alla retrocessione con i piemontesi. In casa biancorossa, però, è letteralmente rinato e sta dimostrando di essere un lusso per la categoria. Forse il regista tecnicamente più dotato del girone. E quando batte un calcio piazzato sono sempre dolori per tutti.

Ivan Varone (Reggiana): a Carrara aveva disputato un girone di ritorno importante, non a caso la Reggiana ha puntato su di lui individuandolo come elemento perfetto nel modulo dell’allenatore. I suoi inserimenti senza palla e la duttilità tattica rappresentano due pezzi pregiati del suo vasto repertorio.

Tommaso Morosini (SudTirol): non è un caso che il Monza voglia puntare su di lui a gennaio e in ottica futura. Sta dimostrando sul campo di meritare la serie B a suon di gol, assist e giocate da applausi.

Attaccanti

Daniele Paponi (Piacenza): chissà che la Juve Stabia non stia rimpiangendo la sua partenza. Sta segnando gol a raffica e, progressivamente, ha oscurato un mostro sacro come Cacia prendendosi la scena. “Conta solo la squadra: mi interessa la serie B, non fare gol” ha detto di recente, un segnale di enorme maturità.

Michele Vano (Carpi): in estate si pensava mancasse la punta, in realtà ha trascinato i biancorossi segnando dodici gol spettacolari in gare ufficiali. Devastante

Alessandro Marotta (Vicenza):da Benevento a Catania i gol li ha sempre fatti, è il classico centravanti di categoria che non perdona e manda in crisi le difese avversarie. Quest’anno si sta sacrificando più del solito in quel lavoro oscuro tatticamente preziosissimo. Dietro il primo posto c’è tanto di questo ragazzo.

Allenatore

Domenico Di Carlo (Vicenza): come abbiamo sottolineato in precedenza ha avuto il merito di calarsi nella realtà con grande umiltà, ha colto l’occasione al volo per rilanciarsi e una vittoria del campionato gli permetterebbe di ripartire dopo le retrocessioni in serie collezionate negli ultimi anni non sempre per sue responsabilità.